NASA gaan die grootste monster van asteroïde lewer wat ooit na die aarde teruggekeer het

NASA se Osiris-Rex-sending gaan die grootste asteroïdemonster lewer wat ooit na die aarde teruggekeer is. ’n Kapsule wat ongeveer 250 g klippe en stof bevat wat van asteroïde Bennu versamel is, sal na verwagting Sondag in die Utah-woestyn land. Hierdie geskiedkundige sending is die eerste keer dat NASA 'n monster van 'n asteroïde sedert 2020 versamel het.

Asteroïde Bennu is 'n 4.5 miljard jaar oue oorblyfsel van ons vroeë sonnestelsel. Wetenskaplikes glo dat die bestudering van Bennu waardevolle insigte in die vorming en evolusie van planete kan verskaf. Hierdie koolstofryke, naby-aarde asteroïde word beskou as 'n tydkapsule uit die vroegste geskiedenis van die sonnestelsel.

Die monster wat van Bennu versamel is, sal na verwagting belangrike leidrade verskaf oor die oorsprong van organiese stowwe en water, wat sleutelfaktore in die ontwikkeling van lewe op Aarde is. Anders as meteoriete wat na die aarde toe val, wat vinnig besmet raak met kontak met die atmosfeer, sal die Bennu-monster 'n ongerepte kykie in die verlede bied.

Die steekproef sal aan 'n groep van meer as 200 mense van 38 instellings wêreldwyd versprei word, insluitend wetenskaplikes van die Universiteit van Manchester en die Natuurhistoriese Museum. Ashley King van die Natuurhistoriese Museum het opgewondenheid uitgespreek oor die bestudering van die monsters, wat in samestelling soortgelyk kan wees aan die onlangse Winchcombe-meteorietval, maar grootliks onbesmet deur die terrestriële omgewing.

Dr. Sarah Crowther van die Universiteit van Manchester het die belangrikheid van monster-terugsendings soos Osiris-Rex beklemtoon. Sy het verduidelik dat die ongerepte aard van die teruggekeerde monsters die behoud van belangrike inligting oor hul samestelling en geskiedenis moontlik maak, wat waardevolle insigte in die geskiedenis van die sonnestelsel verskaf.

Osiris-Rex is in September 2016 gelanseer en het in Desember 2018 by Bennu aangekom. Na twee jaar se kartering van die asteroïde, het dit in Oktober 2020 'n monster van die oppervlak af versamel. Die samestelling van asteroïdes soos Bennu is van kardinale belang om die vorming van planete en die oorsprong van noodsaaklike bestanddele vir die ontwikkeling van lewe op Aarde.

Samevattend, NASA se aflewering van die grootste asteroïdemonster wat ooit na die aarde teruggekeer is, is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning. Die monster het die potensiaal om waardevolle inligting oor die vorming van ons planeet en die moontlikheid van lewe anderkant die aarde te ontsluit.

Definisies:

– Osiris-Rex: Die NASA-sending wat 'n monster van asteroïde Bennu versamel het.

– Asteroïde Bennu: ’n 4.5 miljard jaar oue asteroïde wat as ’n tydkapsule van die vroeë sonnestelsel dien.

– Ongerepte: In 'n suiwer en ongerepte toestand.

