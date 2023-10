NASA en SpaceX stel Oktober bekendstellingsdatum vir Psyche Mission

NASA en SpaceX het aangekondig dat die Psyche-sending op 12 Oktober vanaf die Kennedy-ruimtesentrum in Florida gelanseer sal word. Die sending sal die ruimte ingedra word aan boord van 'n Falcon Heavy-vuurpyl. Die hoofdoel van die sending is om 'n omvattende studie uit te voer van die unieke metaalryke asteroïde bekend as Psyche, wat tussen Mars en Jupiter geleë is.

Na die opstyg, sal die Psyche-ruimtetuig 'n reis van ses jaar onderneem deur sonkrag-elektriese aandrywing te gebruik om die asteroïde in 2029 te bereik. Sodra dit by sy bestemming aankom, sal die ruimtetuig 26 maande spandeer om die Psyche-asteroïde te bestudeer en te ontleed. Die missietake sluit in die vaslegging van beelde, die kartering van die asteroïde se oppervlak, die insameling van data om die chemiese samestelling daarvan te bepaal, en die uitvoer van navorsing om die vormingsproses van planete te verstaan.

Die oorsprong van die Psyche-asteroïde bly 'n raaisel vir wetenskaplikes, wat hierdie missie deurslaggewend maak om sy geheime te ontbloot. Wetenskaplikes bespiegel dat die asteroïde deel van die metaalryke binnekant van 'n planetesimaal kan wees of aan 'n kategorie hemelvoorwerpe behoort wat nog nooit voorheen waargeneem is nie. Die doel van die missie is om insig te gee in hoe rotsagtige planete soos die Aarde gevorm het, wat die aarde se kern uitmaak en hoe die kerne van ander rotsagtige planete ontstaan ​​het.

Boonop sal die Psyche-ruimtetuig die Deep Space Optical Communications (DSOC)-tegnologiedemonstrasie dra, 'n baanbrekende onderneming om hoëbandwydte optiese kommunikasie in die ruimte te toets. Hierdie stelsel sal gebruik word om data te stuur en te ontvang, asook om swaartekragwetenskap uit te voer om die asteroïde se rotasie, swaai, massa en swaartekragveld te bepaal.

Daar word geglo dat die reuse-asteroïde Psyche 'n aartappelvormige rots is wat hoofsaaklik uit metaal bestaan. Met afmetings van ongeveer 144 myl in lengte en 140 myl in breedte, sal sy ware voorkoms eers geopenbaar word wanneer die Psyche-sending 'n naby-aansig bied.

Bronne:

– NASA

– SpaceX