NASA se Psyche Mission: Verken 'n geheimsinnige asteroïde

NASA berei voor om 'n ongekende wetenskaplike sending met sy Psyche-ruimtetuig aan te pak. Die sending, vernoem na die asteroïde wat dit wil verken, sal die eerste keer wees dat NASA 'n wetenskaplike sending op 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl van stapel stuur. Psyche beoog om oor die loop van ses jaar 2.2 miljard myl te reis om die Psyche-asteroïde te bereik, wat om die son wentel tussen Mars en Jupiter.

Psyche, ontdek in 1852 en vernoem na die Griekse godin van die siel, is ongeveer drie keer verder van die Son as die Aarde geleë. Wetenskaplikes glo dat die bestudering van hierdie asteroïde waardevolle insigte kan lewer oor die aarde se kern, sowel as die kerns van ander aardplanete.

Daar word geglo dat die asteroïde moontlik 'n gedeeltelik blootgestelde kern is wat uit nikkel-yster bestaan. Dit kan die gefragmenteerde oorblyfsels van 'n vroeë planeet wees wat nie ten volle gevorm het nie. Deur Psyche te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n dieper begrip van die samestelling en struktuur van planetêre kerne te verkry, wat beduidende implikasies kan hê vir ons begrip van die evolusie en vorming van rotsagtige planete.

Deur hierdie missie aan te pak, beoog NASA om die grense van ons kennis oor die oorsprong en innerlike werking van hemelliggame te verskuif. Hierdie onderneming verteenwoordig 'n belangrike stap vorentoe in ons strewe om die geheimenisse van die heelal te ontrafel.

Bronne:

“Die wedloop vir maanhulpbronne het begin, sê Rusland se ruimtehoof ná mislukte maansending” – nie beskikbaar nie

Definisies:

Asteroïde - 'n klein rotsagtige liggaam wat om die son wentel

Terrestriële planete – planete wat hoofsaaklik uit silikaatgesteentes of metale bestaan

Kern – die sentrale, digste deel van 'n planeet of ander hemelliggaam