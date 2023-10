NASA is gereed om sending na metaalryke asteroïde Psyche te loods

NASA berei voor om 'n hoogs verwagte sending na die asteroïde Psyche te loods. Die lansering is geskeduleer vir Donderdagoggend by die Kennedy Space Centre in Cape Canaveral, Florida.

Die sending na Psyche is al jare in die werke en het 'n vertraging van een jaar ondervind. Die asteroïde is van besondere belang vir wetenskaplikes omdat dit glo ryk is aan metale, insluitend yster en nikkel. Deur Psyche van nader te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die vorming en samestelling van die Aarde se kern.

Die ruimtetuig wat vir hierdie sending gebruik gaan word, word die Psyche-ruimtetuig genoem. Dit is toegerus met 'n reeks wetenskaplike instrumente wat dit sal toelaat om data oor die asteroïde se oppervlak en samestelling in te samel.

NASA se bekendstelling van die Psyche-sending is nog 'n mylpaal in die verkenning van ons sonnestelsel. Deur asteroïdes soos Psyche te bestudeer, kan wetenskaplikes meer leer oor die vroeë geskiedenis van ons sonnestelsel en moontlik insigte kry in die oorsprong van lewe op Aarde.

Hierdie sending is deel van NASA se groter doelwit om asteroïdes en ander hemelliggame te bestudeer om die vorming en evolusie van ons sonnestelsel beter te verstaan. Deur hierdie wetenskaplike pogings kan ons ons kennis van die heelal en ons plek daarin uitbrei.

Bronne:

– TNM NUUS+MARKTE Lidmaatskap

- NASA