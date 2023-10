NASA sal die grootste asteroïdegrondmonster ooit onthul

NASA gaan die bevindinge openbaar van die grootste grondmonster wat ooit van 'n asteroïde versamel is. Die materiaal, wat drie jaar gelede deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel is, sal by NASA se Johnson Space Centre in Houston vertoon word. Hierdie monster is betekenisvol aangesien dit slegs die derde asteroïdemonster is wat ooit na die Aarde teruggekeer is vir ontleding, en dit is die grootste een tot nog toe.

Bennu, 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel, bevat waardevolle inligting oor die oorsprong en evolusie van rotsagtige planete soos die Aarde. Sy chemie en mineralogie bly onveranderd sedert sy vorming 4.5 miljard jaar gelede. Deur die asteroïde se samestelling te bestudeer, hoop wetenskaplikes om insigte te kry in die ontwikkeling van lewe.

Die OSIRIS-REx-kapsule en die inhoud daarvan is in 'n skoon kamer by die Utah-toets- en opleidingsreeks ondersoek voordat dit na die Johnson-ruimtesentrum vervoer is. Daar is die binneste houer oopgemaak en monsters is in kleiner monsters verdeel om aan 200 wetenskaplikes in 60 laboratoriums wêreldwyd versprei te word.

Die Universiteit van Brits-Columbië se Stille Oseaan-sentrum vir Isotopiese en Geochemiese Navorsing is een van die instellings wat verwag om 'n gedeelte van die Bennu-monster teen die einde van November te ontvang. Die aanvanklike skatting van die monster se gewig was ongeveer 100 tot 250 gram, maar NASA sal na verwagting binnekort 'n meer presiese meting verskaf.

Benewens die gewig van die monster, sal NASA na verwagting aankondig of hulle hul doelwit kon bereik om 'n ongerepte monster vry van aardbesoedeling te versamel. Die onthulde bevindinge sal ook besonderhede oor die monster se fisiese kenmerke insluit, soos die digtheid, kleur en vorm daarvan.

Vorige asteroïde-monstersendings, soos Japan se Hayabusa2-sending, het getoon dat hierdie hemelse voorwerpe organiese verbindings bevat. Hierdie bevindinge ondersteun die teorie dat die vroeë Aarde met die bestanddele vir lewe gesaai is deur die bombardement van komete, asteroïdes en meteoriete.

Terwyl Bennu ongeveer 500 meter deursnee is en uit 'n los versameling rotse bestaan, is dit aansienlik kleiner as die asteroïde wat tot die uitsterwing van dinosourusse gelei het. Die OSIRIS-REx-ruimtetuig wat in 2016 gelanseer is, het in 2018 by Bennu aangekom en die oppervlakmateriaal in Oktober 2020 suksesvol versamel.

NASA se toekomstige pogings sluit in die bekendstelling van nog 'n sending na die verre asteroïde Psyche, bekend vir sy ryk metaalinhoud, Donderdag.

Bron: NASA, Universiteit van British Columbia