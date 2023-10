NASA brei New Horizons-sending uit om Kuiper-gordelvoorwerpe te verken

NASA se New Horizons-sending, wat Pluto in 2006 wou verken, het 'n verlenging van vyf jaar gekry. Die sending was aanvanklik beplan om in 2024 te voltooi, maar sal nou voortduur totdat die ruimtetuig die Kuipergordel verlaat, waar komete woon. Hierdie uitbreiding laat toe dat nuwe doelwitte vir die missie nagestreef kan word.

Vanaf 2025 sal New Horizons daarop fokus om voorwerpe binne die Kuipergordel te verken. Die missie sal heliofisika-data versamel terwyl dit in 'n uitgebreide, lae-aktiwiteit-modus werk. Wetenskaplikes poog om Kuipergordel-voorwerpe te identifiseer en te bestudeer. As 'n geskikte teiken gevind word, kan 'n nabygeleë verbyvlug moontlik wees.

Nicola Fox, mede-administrateur vir NASA se Wetenskapsendingdirektoraat, het die belangrikheid van die uitgebreide sending beklemtoon: “Die New Horizons-sending het 'n unieke posisie in ons sonnestelsel om belangrike vrae oor ons heliosfeer te beantwoord en buitengewone geleenthede vir multidissiplinêre wetenskap vir NASA en die wetenskaplike gemeenskap.”

Verantwoordelikhede vir die sending sal oorgedra word aan NASA se Heliofisika- en Planetêre Wetenskap-afdelings. Een spesifieke teiken van belang is Arrokoth, 'n Kuipergordel-voorwerp wat uit ysige liggame bestaan. Die ruimtetuig se verbyvlieg van Arrokoth, wat ongeveer 34 kilometer breed is, sal waardevolle data oor die voorwerp verskaf.

Die uitgebreide New Horizons-sending sal gesamentlik deur NASA se Planetary Science en Heliophysics-afdelings bestuur word. Alan Stern, 'n planetêre wetenskaplike, het dankbaarheid uitgespreek vir die sendinguitbreiding en die ondersteuning wat ontvang is: "Ek wil almal bedank wat ons ondersteun het om NASA te kry om voort te gaan met die verkenning van die Kuiper-gordel deur sy New Horizons-ruimtetuig - Jy het dit gedoen!"

