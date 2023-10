The New Horizons Mission: Verken Pluto en verder

Die New Horizons-ruimtetuig, wat in Januarie 2006 gelanseer is, het geskiedenis gemaak as die eerste toegewyde interplanetêre sending om Pluto en sy maan Charon vanuit 'n wentelbaan waar te neem. Sy baanbrekende waarnemings het aan die lig gebring dat Pluto geologies aktief is, wat die definisie van 'n planeet deur die Internasionale Astronomiese Unie (IAU) weerspreek het, wat Pluto van sy planeetstatus gedegradeer het.

Nadat hy in 2007 'n swaartekraghulp-maneuver om Jupiter uitgevoer het, het New Horizons uiteindelik sy bestemming, Pluto, in 2015 bereik. Na sy suksesvolle waarnemings van Pluto, het die ruimtetuig sy reis voortgesit om die Kuiper Belt Object (KBO) Arrokoth te bestudeer, wat waardevolle insigte verskaf het in die vroeë stadiums van ons Sonnestelsel.

New Horizons het steeds genoeg brandstof om tot ten minste 2030 te werk, en dit sal na verwagting die Kuiper-gordel tussen 2028 en 2029 verlaat. Wetenskaplikes beplan egter om die ruimtetuig na 2025 in 'n uitgebreide laeaktiwiteitsmodus te plaas. Dit sal dit moontlik maak New Horizons om belangrike heliofisika-data vanaf sy unieke uitkykpunt te versamel, aangesien die ruimtetuig ongelooflike donker lug ervaar wat dit in staat stel om die duisternis van die ruimte self te meet.

NASA het die besluit geneem om die bedrywighede van New Horizons uit te brei totdat die ruimtetuig die Kuipergordel verlaat. Hierdie besluit was gebaseer op die sending se potensiaal om belangrike vrae oor ons heliosfeer te beantwoord en ongekende geleenthede vir multidissiplinêre wetenskaplike navorsing te bied. Nicola Fox, mede-administrateur by die NASA Science Mission Direktoraat, het gesê dat die New Horizons-sending 'n unieke posisie beklee wat sal voortgaan om waardevolle insigte tot die wetenskaplike gemeenskap by te dra.

Aangesien wetenskaplikes toekomstige ontdekkings buite die Kuipergordel verwag, is hulle aktief op soek na 'n geskikte kandidaat vir nog 'n verbyvlug in hierdie streek. New Horizons het die weg gebaan vir verdere verkenning en is steeds 'n belangrike bate in ons strewe om die geheimenisse van ons Sonnestelsel te verstaan.

