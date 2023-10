NASA brei bedrywighede van New Horizons-ruimtetuig uit vir multidissiplinêre wetenskap

NASA het die uitbreiding van bedrywighede vir sy New Horizons-ruimtetuig tot laat hierdie dekade aangekondig. Die ruimtetuig, wat tans goedgekeur is vir operasies tot die einde van die boekjaar 2024, sal sy missie voortsit totdat dit die Kuipergordel verlaat, wat teen die einde van die dekade verwag word. Hierdie uitbreiding sal die insameling van heliofisika-data moontlik maak terwyl die ruimtetuig uit die sonnestelsel vertrek.

Die uitgebreide sending maak ook die moontlikheid oop dat nog 'n Kuipergordel-voorwerp verbyvlieg soos die suksesvolle verbyvlieg van Arrokoth in 2019. Alhoewel daar tans geen geïdentifiseerde voorwerpe binne bereik is nie, kan die ruimtetuig moontlik in die toekoms 'n nabye verbyvlug voer indien so 'n voorwerp ontdek word .

Hierdie besluit kom nadat aanvanklike planne om die New Horizons-sending na NASA se heliofisika-afdeling oor te dra met teenkanting van die sending se hoofondersoeker, Alan Stern, teëgekom het. Stern het aangevoer dat hierdie stap verdere werk in planetêre wetenskap deur die oorspronklike sendingspan sou verhoed. Die nuwe uitgebreide sending sal nou gesamentlik bestuur word deur NASA se afdelings vir heliofisika en planetêre wetenskap, hoofsaaklik befonds deur planetêre wetenskap.

Die uitbreiding van die New Horizons-sending maak voorsiening vir voortgesette verkenning van die Kuipergordel en die buitenste heliosfeer, twee belangrike wetenskaplike gebiede wat NASA baanbrekerswerk doen. Die ruimtetuig se unieke posisie in die sonnestelsel bied geleenthede vir multidissiplinêre wetenskap en kan help om belangrike vrae oor die heliosfeer te beantwoord.

Die begrotingsimpak van die uitgebreide sending sal egter beoordeel moet word, aangesien dit navorsings- en ontledingsbefondsing vir ander planetêre sendings kan beïnvloed. Toekomstige projekte kan beïnvloed word as gevolg van die toewysing van hulpbronne vir die New Horizons-missie.

In die algemeen verseker NASA se besluit om die bedrywighede van die New Horizons-ruimtetuig uit te brei deurlopende wetenskaplike verkenning en die potensiaal vir nuwe ontdekkings in die buitenste streke van ons sonnestelsel.

