NASA vorm reaksiespan om kommer oor Mars-monsterterugsending aan te spreek

NASA het 'n reaksiespan gestig na 'n onafhanklike hersiening van die agentskap se planne vir sy Mars Sample Return-sending. Die sending, wat in samewerking met die Europese Ruimte-agentskap (ESA) uitgevoer is, het ten doel om monsters van die Rooi Planeet te haal en merk verskeie eerstes, insluitend die eerste lansering vanaf 'n ander planeet en die eerste ontmoeting in 'n wentelbaan om 'n ander planeet.

Die verslag van die hersieningsraad, wat vroeër vandeesmaand ingedien is, het belangrike wetenskaplike doelwitte van die missie uitgelig, maar het ook kommer oor moontlike begrotingskwessies geopper. Die verslag het 20 waarnemings en 59 voorstelle vir die voorgestelde missie ingesluit.

Een van die belangrikste bekommernisse wat in die verslag geopper word, is die ballonkoste van die Mars Sample Return-sending, wat moontlik ander projekte en prioriteite op die lang termyn kan oorskadu. Om die missie teen 2030 te loods, soos bedoel, sal 'n geraamde $8 miljard tot $11 miljard verg.

Om die bekommernisse wat in die verslag geopper is, aan te spreek, sal die nuutgestigte reaksiespan, gelei deur NASA se adjunk-assistent-administrateur vir wetenskap, Sandra Connelly, die bevindinge en aanbevelings evalueer. Die span het tot die tweede kwartaal van 2024 om 'n aksieplan voor te stel, en die amptelike bevestiging van die missie se koste en skedule sal bepaal word na die hersiening se afsluiting.

In reaksie op die verslag beoog NASA om kommunikasie oor die sending se betekenis vir die publiek te verbeter en die sending se bestuurstruktuur te heroorweeg om bokoste te verminder. Die agentskap erken die kompleksiteit van die Mars Sample Return-missie en die strategiese belegging wat in die ontwikkeling daarvan gemaak is.

Onafhanklike hersieningsrade, soos die een wat opdrag gegee is vir die Mars-monsteropgawe-sending, speel 'n deurslaggewende rol in die beoordeling of missiedoelwitte binne die toegekende begroting bereik word. NASA poog om enige nodige veranderinge wat in die verslag geïdentifiseer is, aan te spreek om die sukses van die sending te verseker.

