Onheilspellende X-straalbeelde onthul 'n Supernova se spookagtige handvormige struktuur

NASA het verstommende X-straalbeelde vasgelê wat 'n buitengewone kosmiese verskynsel onthul wat soos 'n spookagtige handvormige struktuur in die ruimte lyk. Die eienaardige formasie, genaamd MSH 15-52, is 'n verbysterende 16,000 1,500 ligjare van ons planeet af geleë. Volgens NASA het hierdie fassinerende afwyking ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede ontstaan ​​toe 'n ster die einde van sy kernbrandstof bereik het en 'n katastrofiese ineenstorting beleef het, wat 'n geweldig digte voorwerp gevorm het wat bekend staan ​​as 'n neutronster.

Die sterontploffing, bekend as 'n supernova, het daarna aanleiding gegee tot 'n gemagnetiseerde ster wat 'n pulsar genoem word. NASA verduidelik dat jong pulsars die vermoë het om strome materie en antimaterie te genereer, wat uit die pole van die pulsar voortspruit. Hierdie uitwerpings, tesame met 'n kragtige wind, veroorsaak 'n betowerende verskynsel wat 'n "pulsarwindnewel" genoem word. In die geval van MSH 15-52 stem die newel baie ooreen met die vorm van 'n menslike hand, met die pulsar aan die basis van die palm.

Interessant genoeg is die onlangse waarneming deur NASA nie die eerste ontmoeting met hierdie boeiende formasie nie. Die Chandra X-ray Observatory, wat deur die ruimte-agentskap bedryf word, het dit voorheen in 2001 opgespoor. Die agentskap se nuutste X-straalteleskoop, die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), kon egter nou die newel waarneem. vir 'n lang tydperk van ongeveer 17 dae. Hierdie uitgebreide waarneming het waardevolle insigte in die magnetiese veld binne die "hand" verskaf. Die gelaaide deeltjies wat verantwoordelik is vir die vervaardiging van die waargenome X-strale volg die konfigurasie van die magneetveld, wat die newel vorm soortgelyk aan die bene in 'n menslike hand.

Hierdie merkwaardige bevindinge werp lig op die lewensgeskiedenis van hoogs energieke materie en antimateriedeeltjies rondom pulsars, wat wetenskaplikes verlig oor die ingewikkelde funksionering van hierdie fassinerende kosmiese entiteite. Die gebruik van X-strale as 'n instrument om die verborge geheime van die heelal te verstaan, is 'n voorbeeld van die buitengewone vermoëns van moderne ruimteverkenningstegnologie.

FAQ

Wat is MSH 15-52?

MSH 15-52 is 'n formasie wat 16,000 XNUMX ligjare van die Aarde af geleë is en lyk soos 'n spookagtige handvormige struktuur in die ruimte.

Hoe is dit gevorm?

MSH 15-52 het ontstaan ​​toe 'n ster al sy kernbrandstof verbruik het, wat gelei het tot sy ineenstorting en die vorming van 'n digte voorwerp wat 'n neutronster genoem word.

Wat is 'n pulsar?

'n Pulsar is 'n gemagnetiseerde ster wat vorm as gevolg van 'n supernova-ontploffing. Pulsars straal strale straling uit wat vanaf die aarde waargeneem kan word.

Wat is 'n pulsarwindnewel?

'n Pulsarwindnewel is 'n verskynsel wat plaasvind wanneer 'n pulsar 'n kragtige wind van gelaaide deeltjies uitstraal, benewens strome materie en antimaterie. Die interaksie tussen hierdie deeltjies en die omliggende omgewing vorm 'n visueel treffende struktuur.

Wat het die X-straalwaarnemings aan die lig gebring?

Die X-straaldata wat deur NASA se teleskope vasgevang is, het wetenskaplikes in staat gestel om die magnetiese veld binne die pulsarwindnewel te bestudeer, wat insig verskaf in die gedrag van energieke deeltjieversnelling in hierdie streek. Die waarnemings het 'n vorm aan die lig gebring wat soos 'n menslike hand lyk, met die pulsar aan die basis van die palm.