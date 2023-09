NASA simuleer 'n blik op ons sterrestelsel in gravitasiegolwe

Sterrekundiges het gesimuleerde data gebruik om 'n visualisering van die lug te verskaf soos dit in gravitasiegolwe sou voorkom, wat 'n nuwe perspektief op ons sterrestelsel bied. Gravitasiegolwe is kosmiese rimpelings in ruimte-tyd wat deur wentelende voorwerpe gegenereer word, en ruimtegebaseerde sterrewagte wat na verwagting in die volgende dekade gelanseer sal word, sal ons begrip van hierdie verskynsels aansienlik verbeter.

Grondgebaseerde sterrewagte het sedert 2015 ongeveer honderd gebeurtenisse opgespoor, wat samesmeltings van stermassa-swartgate, neutronsterre of albei verteenwoordig. Hierdie seine is kortstondige, hoëfrekwensiegebeurtenisse wat oral in die lug kan voorkom en van bronne buite ons sterrestelsel afkomstig is. Daar is egter baie binêre stelsels binne die Melkweg wat ook kompakte voorwerpe soos witdwerge, neutronsterre en swart gate in noue wentelbane bevat.

Om hierdie ultrakompakte binaries (UCB's) waar te neem, is 'n ruimtesterrewag nodig omdat hul gravitasiegolwe frekwensies te laag het vir grondgebaseerde detektors. Die komende Laser Interferometer Space Antenna (LISA), 'n gesamentlike sending deur NASA en die Europese Ruimte-agentskap (ESA), sal na verwagting tienduisende UCB's opspoor. Om meer UCB's te ontdek is een van LISA se primêre doelwitte.

Navorsers het 'n tegniek ontwikkel om gesimuleerde data van die verwagte verspreiding en gravitasiegolfseine van UCB's te kombineer om 'n uitsig oor die hemelruim van ons sterrestelsel te skep. Hierdie prent is soortgelyk aan 'n alle-hemel-aansig in sigbare, infrarooi of X-straallig. Die visualisering bied 'n blik op die unieke perspektief wat gravitasiegolwe bied om die heelal waar te neem. Die hoop is dat toekomstige weergawes van hierdie beeld gemaak sal word deur regte LISA-data te gebruik.

Hierdie studie, gepubliseer in The Astronomical Journal, wys die potensiaal van gravitasiegolwe as 'n nuwe instrument om die kosmos te bestudeer. Deur data van ruimte-gebaseerde gravitasiegolf-sterrewagte soos LISA in te sluit, kan sterrekundiges waardevolle insigte kry in die aard van binêre stelsels en die dinamika van voorwerpe in ons sterrestelsel.

