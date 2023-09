NASA simuleer die gravitasiegolwe van ons sterrestelsel

NASA-navorsers het aansienlike vordering gemaak met die simulasie van gravitasiegolwe in ons sterrestelsel. Deur grondgebaseerde sterrewagte te gebruik, het hulle talle gebeurtenisse opgespoor wat die samesmelting van ster-massa swart gate, neutronsterre, of albei behels. Hierdie seine, wat minder as 'n minuut duur, het hoë frekwensies en kan oral in die lug voorkom. Die bronne van hierdie seine is buite ons sterrestelsel geleë.

Cecilia Chirenti, ’n navorser aan die Universiteit van Maryland en NASA se Goddard-ruimtevlugsentrum, het verduidelik dat daar ook verwag word dat binêre stelsels in die Melkweg kompakte voorwerpe soos witdwerge, neutronsterre en swart gate in nabye wentelbane sal bevat. Weens die behoefte om hul gravitasiegolwe op te spoor, is 'n ruimtesterrewag egter nodig.

Gravitasiegolwe is versteurings in die stof van ruimte-tyd wat veroorsaak word deur die versnelling van massiewe voorwerpe. Hulle is die eerste keer deur Albert Einstein voorspel in sy algemene relatiwiteitsteorie. Hierdie golwe stel wetenskaplikes in staat om die gewelddadige en energieke gebeure wat in ons heelal gebeur, waar te neem, soos die botsing van swart gate of die ontploffing van supernovas.

NASA se simulasiewerk het ten doel om die dinamika en gedrag van hierdie gravitasiegolwe binne ons sterrestelsel beter te verstaan. Deur die kenmerke van hierdie golwe te bestudeer, hoop navorsers om insig te kry in die aard van die stelsels wat dit produseer en die voorwerpe wat by die samesmeltings betrokke is.

Die resultate van hierdie navorsing het die potensiaal om ons begrip van die heelal en sy fundamentele prosesse te verbeter. Met verdere vooruitgang in tegnologie en die ontwikkeling van ruimtesterrewagte wat toegewy is aan die opsporing van gravitasiegolwe, kan wetenskaplikes voortgaan om die geheimenisse van die kosmos te verken.

Bronne:

– NASA

– Universiteit van Maryland, College Park

Definisies:

– Gravitasiegolwe: Versteurings in die stof van ruimte-tyd wat veroorsaak word deur die versnelling van massiewe voorwerpe.

– Binêre stelsels: Stelsels wat bestaan ​​uit twee astronomiese voorwerpe wat om hul gemeenskaplike massamiddelpunt wentel.

– Neutronster: ’n Hoogs digte hemelvoorwerp wat gevorm word deur die gravitasie-ineenstorting van ’n massiewe ster tydens ’n supernova.