'n Geheimsinnige beeld uit die buitenste ruimte boei wetenskaplikes weer

’n Pragtige beeld wat deur NASA se Juno-sending geneem is, het die aandag van wetenskaplikes wêreldwyd getrek. Op 7 September 2023 het Juno 'n foto geneem van 'n gebied in Jupiter se noordelike streek bekend as Jet N7. Die beeld vertoon 'n betowerende vertoning van wolke en storms, wat wetenskaplikes aangespoor het om dieper in hul studie van die kenmerke te delf.

Die burgerwetenskaplike Vladimir Tarasov was verantwoordelik vir die skep van die beeld vanaf Juno se instrument, met behulp van data wat ontvang is toe die ruimtetuig ongeveer 4,800 XNUMX myl bo Jupiter se wolke was. Alhoewel hierdie hemelse foto soos 'n gesig met oë, 'n neus en 'n mond lyk, skryf NASA hierdie persepsie toe aan 'n verskynsel wat pareidolia genoem word. Pareidolia is die neiging vir mense om herkenbare patrone, soos gesigte, in ewekansige visuele stimuli waar te neem.

Alhoewel hierdie onlangse beeld 'n opskudding onder die wetenskaplike gemeenskap veroorsaak het, is dit geensins die eerste keer dat NASA 'n beeld geneem het wat soos 'n gesig op 'n planeet lyk nie. In 1976 het NASA se Viking 1-ruimtetuig die "Gesig op Mars" beroemd gefotografeer. Aanvanklik het die uitsny van oë, 'n neus en 'n mond op die planeet intrige veroorsaak, maar latere ontleding het aan die lig gebring dat dit 'n blote illusie was wat deur natuurlike geologiese formasies veroorsaak is.

Ten spyte van hierdie verduidelikings, bly die onmiskenbare aanloklikheid van hierdie gesigagtige formasies beide wetenskaplikes en die algemene publiek boei. Beelde soos hierdie herinner ons aan die kompleksiteit en skoonheid van ons heelal, wat verdere verkenning en nadenke aanmoedig.

FAQ

Wat is pareidolia?

Pareidolia is 'n sielkundige verskynsel waar mense bekende patrone, soos gesigte, in onverwante of ewekansige stimuli waarneem.

Wat was die "Gesig op Mars"?

Die "Gesig op Mars" verwys na 'n beeld wat in 1 deur NASA se Viking 1976-ruimtetuig vasgevang is. Die foto het oënskynlik 'n gesig met oë, 'n neus en 'n mond op die Mars-oppervlak uitgebeeld. Verdere ontleding het egter bepaal dat dit 'n illusie is wat deur natuurlike geologiese kenmerke geskep is.

Glo wetenskaplikes dat die onlangse beeld op Jupiter 'n regte gesig is?

Nee, wetenskaplikes skryf die gesigagtige voorkoms in die onlangse Jupiter-beeld toe aan pareidolia. Dit is 'n natuurlike neiging vir mense om bekende vorms en patrone te interpreteer, selfs wanneer hulle nie bestaan ​​nie.