Asteroïde-monsters is suksesvol terug na die aarde in NASA-sending

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het suksesvol in die Utah-woestyn geland ná ’n sewe jaar lange sending om monsters van die asteroïde Bennu te versamel. Die ruimtetuig het 'n kapsule vrygestel wat die asteroïde-fragmente bevat, wat met 'n valskerm tot by die landingsone gespring het. Volgens wetenskaplikes hou die kapsule na raming ten minste 'n koppie rommel van die koolstofryke asteroïde. Die presiese hoeveelheid sal egter nie bekend wees voordat die houer oopgemaak is nie.

Die sending het Kanada se bydrae van die OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) behels, wat die oppervlak van die asteroïde geskandeer en gemeet het, wat 'n baie presiese kaart verskaf het wat gehelp het om die landingsplek te bepaal. Kanada sal toegang hê tot 'n klein gedeelte van die asteroïdemateriaal wat ingesamel is.

Japan het ook 'n rol in die sending gespeel, nadat hy voorheen monsters van twee ander asteroïdes teruggegee het. Elke keer het NASA 'n gedeelte van die monsters ontvang.

Die herwonne kapsule sal na 'n skoon kamer by NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word, waar 'n twee jaar lange ontleding sal plaasvind. Die monster sal op 11 Oktober aan die publiek bekend gemaak word.

Bennu, wat in 1999 ontdek is, word as 'n naby-Aarde-voorwerp geklassifiseer omdat dit elke ses jaar naby ons planeet beweeg. Dit is ongeveer die grootte van die Empire State-gebou. Die data wat van hierdie sending ingesamel word, sal bydra tot pogings om asteroïdes af te weer wat in die toekoms 'n bedreiging vir die aarde kan inhou.

Die suksesvolle terugkeer van die asteroïdemonsters is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning, wat wetenskaplikes in staat stel om die rou bestanddele van die sonnestelsel te bestudeer soos dit miljarde jare gelede was. Die OSIRIS-REx-ruimtetuig teiken reeds die asteroïde Apophis vir 'n toekomstige ontmoeting in 2029.

Bronne:

– NASA

– Die Associated Press