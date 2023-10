NASA se Psyche-ruimtetuig begin met 'n sending na metaal-asteroïde

NASA se Psyche-ruimtetuig het op 'n reis van ses jaar gelanseer om 'n seldsame metaalbedekte asteroïde te verken. Hierdie missie is die eerste verkenning van 'n metaalwêreld, aangesien die meeste asteroïdes tipies klipperig of ysig is. Wetenskaplikes glo dat die asteroïde, genaamd Psyche, dalk die oorblyfsels van 'n vroeë planeet se kern kan wees en insig kan gee in die ontoeganklike sentrums van die Aarde en ander rotsagtige planete.

Die Psyche-ruimtetuig is deur SpaceX vanaf NASA se Kennedy-ruimtesentrum gelanseer en sal na verwagting die asteroïde in 2029 bereik. Dit is die grootste metaalryke asteroïde wat tot dusver ontdek is, geleë in die buitenste gedeelte van die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter. Die asteroïde is ongeveer 144 myl breed en 173 myl lank, en daar word geglo dat dit volop in yster, nikkel en ander metale is.

Hoofwetenskaplike Lindy Elkins-Tanton van Arizona State University verduidelik dat hoewel dit 'n droom was om die metaalkern van die aarde te verken, die hoë druk en temperatuur dit onmoontlik maak. Die Psyche-asteroïde bied egter 'n geleentheid om 'n metaalkern binne ons sonnestelsel te bestudeer.

Wetenskaplikes het gespekuleer oor die kenmerke van die asteroïde, met die oog op stekelrige metaalkraters, metaalkranse en metaalbedekte geërodeerde lawastrome. Daar is ook 'n moontlikheid van spoorhoeveelhede goud, silwer, platinum of iridium wat binne die yster en nikkel van die asteroïde opgelos is.

Die sending, gelei deur Arizona State University namens NASA, het 'n begroting van $1.2 miljard. Die ruimtetuig sal 'n rotonde-roete neem om die asteroïde te bereik, en Mars gebruik vir 'n swaartekrag-hupstoot in 2026. Dit sal dan probeer om in 2029 in 'n wentelbaan om die asteroïde te gaan, wat so hoog as 440 myl en so naby as 47 myl sirkel.

Die Psyche-ruimtetuig maak staat op sonkrag-elektriese aandrywing en beskik oor 'n eksperimentele kommunikasiestelsel wat lasers in plaas van radiogolwe gebruik. Hierdie stelsel het ten doel om die vloei van data van diep ruimte na die aarde te verhoog, wat moontlik in die toekoms video's van die maan of Mars oordra.

Hierdie sending na die Psyche asteroïde kan antwoorde verskaf op fundamentele vrae oor die sonnestelsel se vorming en die toestande wat 'n planeet bewoonbaar maak. Verder kan die bestudering van die metaalkern van die asteroïde ook ons ​​begrip van die Aarde se magnetiese veld verbeter, wat noodsaaklik is vir die instandhouding van ons atmosfeer en om lewe moontlik te maak.

Bronne:

– NASA se Psyche-ruimtetuig begin op sending na metaal-asteroïde (NASA)

– Psyche (Asteroïde) (Wikipedia)