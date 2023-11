'n Nuwe missie van verkenning: Lucy se reis om die geheime van ons sonnestelsel te ontdek

NASA se Lucy-sending begin met 'n baanbrekende soeke om die raaisels van ons sonnestelsel se asteroïdes te verken. Hierdie ongelooflike ruimtetuig het onlangs sy aanvanklike naby-beelde oorgedra, wat 'n belangrike mylpaal in sy reis merk. Die sending se primêre doelwit is om die Trojaanse asteroïdes te ondersoek, 'n groep hemelliggame wat om Jupiter wentel en wat glo die ongerepte oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel se planeetboublokke is.

Om die sukses van die sending te verseker, het die Lucy-ruimtetuig ’n draai gemaak na sy eerste teiken, ’n fassinerende asteroïde genaamd Dinkinesh. Onverwags het Dinkinesh homself onthul as 'n binêre stelsel, bestaande uit 'n kleiner asteroïde wat om 'n groter een wentel. Hierdie onthulling toon die veerkragtigheid en aanpasbaarheid van die ruimtetuig se opsporingstelsel, aangesien dit foutloos pragtige beelde van die binêre asteroïdes vasgelê het.

Op 1 November het NASA hierdie merkwaardige beelde gedeel en die binêre asteroïdes in al hul glorie onthul. Die groter asteroïde is ongeveer 'n halwe myl (790 meter) breed, terwyl die kleiner een ongeveer 0.15 myl (220 meter) in deursnee strek.

Die Lucy-sending is gepas genoem na die beroemde gefossileerde menslike skelet, Lucy, terwyl dit sy eie reis deur die sonnestelsel onderneem. Anders as ander ruimtetuie, sal Lucy sy ongelooflike snelheid van ongeveer 10,000 XNUMX mph handhaaf gedurende sy verkenning van die Trojaanse asteroïdes. Hierdie asteroïdes dien as bewaarde oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel, wat wetenskaplikes in staat stel om waardevolle insigte oor die vorming van planete te verkry.

Tydens elke ontmoeting met 'n Trojaanse asteroïde, sal Lucy sy gevorderde kameras en spektrometer gebruik om die samestelling, massa en geologiese geskiedenis van hierdie antieke gesteentes te bestudeer. Wetenskaplikes hoop om belangrike inligting oor die ysige aard van die Trojane te ontbloot en hul verskille te ontleed. Sommige Trojane vertoon 'n treffende ooreenkoms met die verafgeleë voorwerpe wat in die buitenste streke van ons sonnestelsel gevind word.

Deur in die geheime van die Trojaanse asteroïdes te delf, sal Lucy se missie bydra tot 'n omvattende begrip van ons eie planeet se oorsprong. Die Trojane hou die sleutel tot die ontrafeling van die boeiende verhaal van die Aarde en sy naburige planete. Hierdie ambisieuse onderneming sal voortgaan met Lucy se volgende asteroïde-ontmoeting wat vir 2025 geskeduleer is wanneer dit die ruimterots genaamd Donaldjohanson nader. Die missie se uiteindelike prestasie lê in die verkenning van ses Trojans wat na verwagting in 2027 sal plaasvind.

Sluit by ons aan terwyl ons hierdie ongekende reis van verkenning en ontdekking aanpak. Die geheimenisse van ons sonnestelsel wag om onthul te word, een asteroïde op 'n slag.

vrae

Wat is Trojaanse asteroïdes?

Trojaanse asteroïdes is 'n groep hemelliggame wat in swerms om Jupiter wentel. Hulle is glo oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel en verskaf waardevolle insigte oor die vorming van planete.

Wat is die doel van die Lucy-sending?

Die Lucy-sending het ten doel om die Trojaanse asteroïdes te verken en te bestudeer. Deur hul samestelling, massa en geologiese geskiedenis te ondersoek, hoop wetenskaplikes om 'n beter begrip te kry van die vorming van ons sonnestelsel en die boustene van planete.

Hoe vinnig beweeg die Lucy-ruimtetuig?

Die Lucy-ruimtetuig beweeg teen 'n ongelooflike spoed van ongeveer 10,000 16,093 mph (XNUMX XNUMX km/h) gedurende sy verkenning van die Trojaanse asteroïdes.

Waarvoor sal Lucy se kameras en spektrometer gebruik word?

Lucy se gevorderde kameras en spektrometer sal gebruik word om die samestelling en eienskappe van die Trojaanse asteroïdes waar te neem en te ontleed. Hulle sal waardevolle data verskaf oor die ysige aard van die Trojane en hul verskille van mekaar.