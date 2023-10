NASA se Juno-sonde kom nader aan Jupiter se maan Io, neem pragtige beelde vas

NASA se Juno-sonde, wat tans om Jupiter wentel, het geleidelik nader aan die Joviese maan Io gekom, wat bekend is as die mees vulkanies aktiewe wêreld in ons sonnestelsel. Op sy 55ste reis om Jupiter het Juno binne net 7,270 XNUMX myl van Io se oppervlak gekom en van die duidelikste beelde wat nog ooit van die maan geneem is, vasgelê.

Die beelde openbaar donker kolle wat lawavloei aandui, vulkane wat van die maan se oppervlak af opkom, en potensiële vulkaniese pluime wat die ruimte in waai. Hierdie sienings is verwerk deur professionele en amateurbeeldverwerkers, van wie sommige vir NASA of verwante ruimtenavorsingsprogramme werk.

Scott Bolton, die hoofondersoeker van die Juno-sending, het gesê dat die ruimtetuig selfs nader aan Io sal kom tydens sy volgende passe in Desember en Januarie 2024. Hierdie nabyheid sal voorsiening maak vir meer gedetailleerde waarnemings en data-insameling.

Die intense vulkaniese aktiwiteit op Io is die gevolg van sy voortdurende gravitasie-interaksies met Jupiter en sy naburige mane Europa en Ganymedes. Io ervaar konstante strek en druk, wat lei tot die skepping van die lawa wat gesien word wat uit sy talle vulkane uitbars.

Terwyl Io self nie geskik is vir lewe nie, stel wetenskaplikes veral daarin belang om die nabygeleë maan Europa te verken. Daar word geglo dat Europa 'n sout see onder sy ysige dop het, wat dit 'n potensiële kandidaat maak om hedendaagse omgewings te huisves wat geskik is vir lewe buite die Aarde.

In 2024 beplan NASA om die Europa Clipper-ruimtetuig te lanseer, wat gedetailleerde verkenning van Jupiter se maan Europa sal doen. Die ondersoek sal ondersoek of Europa toestande kan bied wat geskik is vir lewe.

Bron: NASA