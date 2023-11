Nuut ontdekte minimaan wat om Dinkinesh-asteroïde wentel, laat wetenskaplikes verstom

Tydens 'n onlangse verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh deur NASA se Lucy-ruimtetuig, is wetenskaplikes met 'n onverwagte verrassing begroet: 'n klein maan wat om die asteroïde wentel. Die ruimtetuig, wat tans in die hoof asteroïdegordel anderkant Mars geleë is, het 'n foto van Dinkinesh en sy klein metgesel geneem toe dit ongeveer 270 myl weg was. Hierdie buitengewone ontdekking is moontlik gemaak deur die data en beelde wat deur die ruimtetuig na die aarde gestuur is.

Dinkinesh is net 'n halwe myl in deursnee en is redelik klein in vergelyking met ander asteroïdes. Die mini-maan wat daarmee saamgaan, is egter selfs meer klein, en strek oor 'n blote tiende van 'n myl groot. Die teenwoordigheid van hierdie mini-maan is nie voorheen opgespoor of verwag nie, wat dit 'n beduidende bevinding vir wetenskaplikes maak.

NASA se Lucy-ruimtetuig is verby Dinkinesh gestuur as ’n repetisie vir sy komende missie om groter, meer enigmatiese asteroïdes naby Jupiter te ondersoek. Lucy, wat in 2021 bekendgestel is, sal na verwagting die eerste van hierdie Trojaanse asteroïdes in 2027 bereik, waar dit 'n omvattende verkenning sal doen wat minstens ses jaar duur. Oorspronklik beplan om sewe asteroïdes te ondersoek, het die teikenlys nou uitgebrei om elf in te sluit.

Dinkinesh, wat beteken "jy is wonderlik" in die Amhariese taal van Ethiopië, deel sy naam met Lucy, die 3.2 miljoen jaar oue oorblyfsels van 'n menslike voorouer wat gedurende die 1970's in Ethiopië ontdek is. Die ruimtetuig is na Lucy vernoem om hierdie belangrike argeologiese vonds te vereer.

Die onthulling van 'n minimaan wat om Dinkinesh wentel, het wetenskaplikes verstom gelaat en hul belangstelling verder geprikkel om die geheimenisse van die asteroïdegordel te verken. Hierdie onverwagte ontdekking dien as 'n herinnering aan die tallose wonders wat nog lê en wag om in ons manjifieke heelal ontrafel te word.

Algemene vrae

V: Hoe ver is Dinkinesh?

A: Dinkinesh is ongeveer 300 miljoen myl (480 miljoen kilometer) weg in die hoof asteroïdegordel anderkant Mars geleë.

V: Hoe groot is Dinkinesh?

A: Dinkinesh is skaars 'n halwe myl (790 meter) in deursnee.

V: Hoe groot is die minimaan wat om Dinkinesh wentel?

A: Die minimaan wat Dinkinesh vergesel, is net een tiende van 'n myl (220 meter) groot.

V: Wat is die doel van NASA se Lucy-ruimtetuig?

A: Lucy is in 2021 gelanseer met die missie om asteroïdes naby Jupiter te verken, spesifiek die Trojaanse asteroïdes. Die ruimtetuig is geskeduleer om 'n ses jaar lange verkenning van hierdie hemelse voorwerpe te doen wat in 2027 begin.

V: Hoe het Dinkinesh sy naam gekry?

A: Die naam "Dinkinesh" beteken "jy is wonderlik" in die Amhariese taal van Ethiopië. Dit is ook die Amhariese naam vir Lucy, die 3.2 miljoen jaar oue oorblyfsels van 'n menslike voorouer wat in die 1970's in Ethiopië ontdek is, wat die naamgenoot van die ruimtetuig is.