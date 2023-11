Nuwe ontdekking: NASA se Lucy-ruimtetuig vind 'n minimaan wat asteroïde Dinkinesh wentel

NASA se Lucy-ruimtetuig het 'n verstommende ontdekking gemaak tydens sy onlangse verbyvlug van die asteroïde Dinkinesh. Benewens die bestudering van die belangrikste asteroïdegordel anderkant Mars, het die ruimtetuig 'n merkwaardige beeld vasgelê wat 'n verrassingsminimaan onthul wat om Dinkinesh wentel. Hierdie onverwagte vonds het wetenskaplikes verstom en opgewonde gelaat oor die moontlike onthullings wat dit kan bring.

Dinkinesh, wat beteken "jy is wonderlik" in die Amhariese taal van Ethiopië, is 'n klein asteroïde wat skaars 'n halwe myl in deursnee, of ongeveer 790 meter, meet. Sy maantjie, aan die ander kant, is selfs kleiner, met 'n grootte van ongeveer 'n tiende van 'n myl (220 meter). Hierdie nuutgevonde hemelse duo bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om die dinamika en interaksies tussen asteroïdes en hul mane te bestudeer.

NASA se primêre doelwit met die Lucy-sending is om die Trojaanse asteroïdes wat naby Jupiter woon, te ondersoek. Hierdie asteroïdes hou groot wetenskaplike belang, aangesien hulle glo oorblyfsels van vroeg in ons sonnestelsel se geskiedenis is. Deur hierdie geheimsinnige voorwerpe te verken, hoop wetenskaplikes om waardevolle insigte te kry in die vorming en evolusie van ons planetêre stelsel.

Die ontdekking van 'n minimaan wat om Dinkinesh wentel, dien as 'n repetisie vir die komende ontmoetings met die Trojaanse asteroïdes. Lucy, wat in 2021 gelanseer is, sal sy eerste Trojaanse asteroïde in 2027 bereik en sal ten minste ses jaar spandeer om hierdie intrigerende hemelliggame te bestudeer en te ontleed. Die oorspronklike teikenlys van sewe asteroïdes is nou uitgebrei om 'n totaal van 11 in te sluit, wat 'n breër omvang vir verkenning en ontdekking bied.

Hierdie nuutgevonde minimaan het geweldige wetenskaplike potensiaal, en die data en beelde wat Lucy tydens sy verbyvlug verkry het, sal ongetwyfeld bydra tot 'n dieper begrip van asteroïdes en hul komplekse dinamika. Wetenskaplikes is opgewonde oor hierdie onverwagte vonds, wat nog 'n fassinerende laag byvoeg tot die voortdurende verkenning van ons sonnestelsel.

Vrae:

V: Wat bestudeer die Lucy-ruimtetuig?

A: Die Lucy-ruimtetuig bestudeer die Trojaanse asteroïdes naby Jupiter.

V: Wat was die verrassende ontdekking wat gemaak is tydens die verbyvlieg van die asteroïde Dinkinesh?

A: Die verrassende ontdekking was 'n minimaan wat om die asteroïde Dinkinesh wentel.

V: Wat is die afmetings van Dinkinesh en sy maan?

A: Dinkinesh is ongeveer 'n halwe myl deur (790 meter), terwyl sy maan ongeveer 'n tiende van 'n myl deur (220 meter) is.