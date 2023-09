Die grootste asteroïdemonster nog: NASA se Osiris-Rex voltooi sy missie

NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig gaan die grootste asteroïdemonster tot nog toe lewer, wat 'n sending van sewe jaar afsluit. Sondag sal die ruimtetuig langs die aarde vlieg en ten minste 'n koppie vol rommel wat dit van die asteroïde Bennu gegryp het, aflaai. Die monsterkapsule sal in die Utah-woestyn valskermspring terwyl die moederskip afzoom om nog 'n asteroïde te verken.

Wetenskaplikes verwag om ongeveer 'n halfpond (250 gram) klippies en stof van Bennu te kry, wat aansienlik meer is as die klein hoeveelheid wat Japan van twee ander asteroïdes versamel het. Hierdie asteroïdemonsters dien as bewaarde tydkapsules, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde.

Osiris-Rex, wat in 2016 gelanseer is, het in 2018 by Bennu aangekom en twee jaar spandeer om die asteroïde te bestudeer voordat hy probeer het om monsters te versamel. Tydens die monsterversameling het die ruimtetuig 'n paar uitdagings ondervind, insluitend 'n vasgesteekte deksel wat veroorsaak het dat van die versamelde materiaal in die ruimte gestort het. Nietemin is die oorblywende monsters suksesvol in die kapsule vasgemaak.

Bennu, wat in 1999 ontdek is, is vermoedelik 'n oorblyfsel van 'n groter asteroïde wat met 'n ander ruimterots gebots het. Dit is ongeveer een derde van 'n myl wyd en is bedek met swart ruwe terrein gevul met rotse. Deur Bennu van naderby te bestudeer, hoop wetenskaplikes om waardevolle inligting te bekom wat kan help om strategieë te ontwikkel om die asteroïde af te buig as sy pad 'n bedreiging vir die aarde in die toekoms inhou.

Osiris-Rex sal die monsterkapsule van 'n afstand van 63,000 3 myl vrystel en vier uur later sal dit in die Utah-toets- en oefenreeks land. Die kapsule, wat byna 1.6 voet breed en 27,650 voet hoog is, sal teen 'n spoed van XNUMX mph afsak voordat die valskerm dit vertraag vir 'n sagte landing. Sodra die kapsule herwin is, sal dit na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word vir ontleding.

Hierdie missie is NASA se derde monster-terugkeer uit die diep ruimte, met vorige missies wat sonwinddeeltjies, komeetstof en mikroskopiese korrels van asteroïdes herwin. Die agentskap beplan om die inhoud van die Bennu-monster op 11 Oktober in die openbaar te openbaar. Hierdie herfs sal NASA ook nog twee asteroïde-missies loods, wat ons begrip van hierdie hemelliggame en hul betekenis in die studie van ons sonnestelsel verder bevorder.

