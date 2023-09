NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig gaan die grootste monster nóg van 'n asteroïde lewer

In 'n opwindende afsluiting van 'n soektog van sewe jaar, is NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig geskeduleer om Sondag deur die Aarde te vlieg en 'n monsterkapsule af te gee wat ten minste 'n koppie vol rommel bevat wat van die asteroïde Bennu versamel is. Dit sal die grootste monster wees wat ooit van 'n asteroïde gehaal is, met wetenskaplikes wat verwag om ongeveer 'n halfpond (250 gram) klippies en stof te kry. Dit is aansienlik meer as die hoeveelheid wat Japan van twee ander asteroïdes teruggebring het.

Die asteroïde Bennu, wat in 1999 ontdek is, is vermoedelik 'n oorblyfsel van 'n groter asteroïde wat met 'n ander ruimterots gebots het. Dit is ongeveer een derde van 'n myl breed en het 'n swart, ruwe oppervlak gevul met rotse. Wetenskaplikes glo dat Bennu oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel bevat, wat waardevolle insig bied in die oorsprong van die Aarde en lewe self.

Osiris-Rex het sy missie in 2016 aangepak en in 2018 by Bennu aangekom. Nadat hy die asteroïde vir twee jaar noukeurig bestudeer het, het die ruimtetuig kortstondig sy oppervlak aangeraak en stof en klippies opgesuig met 'n vakuum. Die deksel van die monsterversamelaar het egter vasgesteek, wat veroorsaak het dat sommige rotse in die ruimte verlore geraak het. Die presiese hoeveelheid materiaal in die monsterkapsule sal eers bekend wees sodra dit oopgemaak is.

Die monsterkapsule sal van Osiris-Rex vrygestel word vier uur voordat dit in die Utah-woestyn moet land. Na 'n valskerm-gesteunde afkoms, sal die kapsule na 'n skoon laboratorium by NASA se Johnson Space Centre in Houston geneem word om kruisbesmetting te vermy. Die monsters sal met die grootste sorg in gespesialiseerde skoon kamers gehanteer word om enige kontaminasie te voorkom. NASA beplan om die inhoud van die monster op 11 Oktober in die openbaar bekend te maak.

Hierdie sending is deel van wat NASA "Asteroïde Herfs" noem, met verskeie asteroïdeverwante mylpale wat plaasvind. Dit sluit in die lansering van die Psyche-ruimtetuig, wat 'n metaal-asteroïde sal bestudeer, op 5 Oktober, en die ontmoeting van die Lucy-ruimtetuig met 'n asteroïde in die hoof-asteroïdegordel op 1 November. Hierdie missies sal bydra tot ons begrip van asteroïdes en die vroeë sonnestelsel.

Dit is NASA se derde monster-terugsendingsending vanuit diep ruimte, met vorige missies wat sonwinddeeltjies en komeetstof herwin. Japan het ook suksesvol monsters van 'n asteroïde teruggegee in 2010. Hierdie monsters dien as tydkapsules uit die vroeë dae van ons sonnestelsel en verskaf waardevolle insigte in ons kosmiese oorsprong.

