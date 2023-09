NASA se Osiris-Rex-ruimtetuig keer terug met asteroïdemonster

’n NASA-ruimtetuig gaan Maandag sy grootste asteroïdemonster nog aan die aarde lewer. Die Osiris-Rex-ruimtetuig sal ten minste 'n koppie vol rommel wat dit van die asteroïde Bennu versamel het, aflaai, wat die einde van 'n sewe jaar lange sending aandui. Wetenskaplikes verwag om ongeveer 250 g klippies en stof te ontvang, aansienlik meer as vorige asteroïde-monstersendings. Hierdie monsters word beskou as tydkapsules uit die vroeë sonnestelsel en kan navorsers help om die oorsprong van die Aarde en lewe self te verstaan.

Die Osiris-Rex-sending het baie uitdagings langs die pad gesien, insluitend 'n vasgesteekte deksel wat veroorsaak het dat sommige van die monsters in die ruimte gemors het. Die ruimtetuig het egter daarin geslaag om genoeg materiaal vir ontleding te kry. Bennu, die asteroïde wat die ruimtetuig besoek het, bevat glo oorblyfsels van die sonnestelsel se vorming 4.5 miljard jaar gelede. Hierdie missie het wetenskaplikes in staat gestel om Bennu van nader te bestudeer en waardevolle data in te samel wat kan help met afbuigingstrategieë as die asteroïde in die toekoms 'n bedreiging vir die Aarde sou inhou.

Die monsterkapsule sal vrygestel word van die Osiris-Rex-ruimtetuig, wat dan sal voortgaan om nog 'n asteroïde te verken. Die kapsule sal die Aarde se atmosfeer binnegaan en valskerm in die Utah-woestyn val, waar dit na 'n skoon laboratorium by NASA se Johnson Space Centre vir ontleding vervoer sal word. Die laboratorium sal beperk word tot die hantering van slegs die Bennu-rommel om kruisbesmetting te voorkom. NASA beplan om die rykdom van die asteroïde op 12 Oktober in die openbaar bekend te maak.

Hierdie sending is deel van wat NASA "Asteroïde Herfs" noem, met verskeie asteroïde-missies wat hierdie herfs plaasvind. Na die Osiris-Rex-sending sal 'n ander ruimtetuig genaamd Psyche lanseer om 'n metaal-asteroïde te bestudeer. NASA se Lucy-ruimtetuig sal ook sy eerste asteroïde teëkom voordat hy 'n toer onderneem deur die Trojaanse asteroïdes wat om Jupiter wentel.

Bron: Associated Press

Definisies:

– Osiris-Rex-ruimtetuig: ’n NASA-ruimtetuig wat in 2016 gelanseer is met die doel om monsters van die asteroïde Bennu te versamel.

– Bennu: ’n Asteroïde wat in 1999 ontdek is en glo oorblyfsels van die vroeë sonnestelsel bevat.

– Asteroïde Herfs: Die bynaam wat gegee word aan die herfsseisoen van 2020, waartydens verskeie asteroïde-missies plaasvind.

– NASA: Die National Aeronautics and Space Administration, die Amerikaanse regeringsagentskap wat verantwoordelik is vir die land se burgerlike ruimteprogram.

Bronne:

