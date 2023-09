Nuwe studie bevind dat honde kan help om stresvlakke by kinders te verminder

’n Onlangse studie wat deur navorsers by die Kinderhospitaal van Philadelphia gedoen is, het bevind dat die besit van ’n hond aansienlike voordele kan inhou vir die vermindering van stresvlakke by kinders. Die studie, wat 643 kinders in die ouderdom van 7 tot 12 betrek het, het bevind dat kinders wat 'n troeteldier gehad het, laer vlakke van stres ervaar het in vergelyking met diegene wat nie 'n hond gehad het nie.

Die navorsers het stresvlakke gemeet met behulp van 'n algemeen gebruikte instrument genaamd die waargenome stresskaal (PSS), wat die mate bepaal waartoe individue hul lewens as stresvol ervaar. Die resultate het getoon dat kinders wat 'n hond besit, aansienlik laer PSS-tellings gehad het, wat laer vlakke van waargenome stres aandui, in vergelyking met kinders sonder 'n hond.

Kenners glo dat die teenwoordigheid van 'n hond kinders 'n gevoel van gemak en geselskap kan gee, wat lei tot 'n afname in stresvlakke. Honde is bekend vir hul vermoë om emosionele ondersteuning te bied, en vorige studies het getoon dat interaksie met diere vlakke van oksitosien kan verhoog, 'n hormoon wat verband hou met gevoelens van ontspanning en welstand.

Verder kan die besit van 'n hond ook fisiese aktiwiteit en sosiale interaksie bevorder, wat verder kan bydra tot die vermindering van stres by kinders. Die versorging van `n hond behels gereelde staptogte en speeltyd, wat kinders die geleentheid kan bied om aan fisieke aktiwiteit deel te neem en tyd in die buitelug deur te bring. Daarbenewens kan honde dien as 'n gesprekstarter en help om sosiale interaksies te fasiliteer, wat belangrik is vir algehele welstand.

Terwyl verdere navorsing nodig is om die meganismes agter die stresverminderende effekte van honde op kinders ten volle te verstaan, beklemtoon hierdie bevindinge die potensiële voordele van troeteldiereienaarskap om geestesgesondheid en welstand by jong individue te bevorder. As jy 'n kind het wat hoë vlakke van stres ervaar, kan dit 'n waardevolle opsie wees om te oorweeg om 'n hond te kry.

Bronne:

– The Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). 'n Globale maatstaf van waargenome stres. Tydskrif vir Gesondheid en Sosiale Gedrag, 24(4), 385-396.