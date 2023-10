NASA stel gedetailleerde beelde van Jupiter se maan Io bekend en ontdek nuwe kenmerk in Jupiter se atmosfeer

NASA het gedetailleerde beelde onthul van Io, een van Jupiter se ongeveer 90 mane, wat deur die Juno-sonde vasgevang is tydens 'n onlangse verbyvlug. Io is bekend as die mees vulkanies aktiewe wêreld in die Sonnestelsel, met honderde vulkane wat sy oppervlak bedek. Hierdie vulkaniese uitbarstings kan met groot teleskope vanaf die aarde waargeneem word, en daar is selfs mere gesmelte silikaatlawa op die maan se oppervlak.

Die beelde van die Juno-sonde vertoon Io se kolkende oppervlak, uitgelig met groot kolle gesmelte rooi. Io ervaar 'n gravitasie-toutrek tussen Jupiter en sy twee ander mane, Europa en Ganymedes, wat lei tot konstante strek en knyp. Hierdie aksies word vermoedelik gekoppel aan die gereelde uitbarstings van sy veelvuldige vulkane. In Desember sal Juno terugkeer om Io op 'n nader afstand van net 1,500 XNUMX kilometer bo sy oppervlak waar te neem.

Benewens die beelde van Io, het NASA 'n baanbrekende ontdekking oor Jupiter se atmosfeer gemaak. Deur gebruik te maak van data van die James Webb-teleskoop se NIRCam, het navorsers 'n hoëspoedstraalstroom geïdentifiseer wat oor 4,800 515 kilometer strek net bokant Jupiter se ewenaar. Hierdie straalstroom beweeg teen 'n indrukwekkende spoed van 5 kilometer per uur, dubbel die volgehoue ​​winde van 'n kategorie XNUMX-orkaan op Aarde. Hierdie bevinding, geleë in die planeet se onderste stratosfeer, werp lig op die onstuimige aard van Jupiter se atmosfeer.

Die beelde van Jupiter lyk anders as die bekende donker oranje en room kleure. Hierdie beelde is geneem met behulp van die NIRCam en Mid-InfraRooi Instrument, wat infrarooi golflengtes wat wissel van 0.6 tot 28 mikron vasvang. Deur die helderder voorwerp se lig uit te sluit, kon sterrekundiges die dowwer voorwerpe rondom dit vasvang. Elke prent is met verskillende filters geneem om verskillende golflengtes vas te vang, en die lae van hierdie prente is gekombineer om die finale gekleurde prent te skep.

In hierdie beelde verteenwoordig die helder wit kolle en strepe hoë hoogte wolktoppe van gekondenseerde konvektiewe storms, terwyl die rooi dele auroras uitbeeld wat bo die noordelike en suidelike pole van die planeet strek.

