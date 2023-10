NASA berei voor vir die bekendstelling van Psyche-sending na metaalryke asteroïde

NASA maak gereed vir die bekendstelling van sy Psyche-sending, wat 'n metaalryke asteroïde sal verken. Die ruimtetuig sal gelanseer word op 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl vanaf Launch Complex 39A by NASA se Kennedy Space Centre in Florida. Die bekendstelling is geskeduleer vir 12 Oktober 2023, om 10:16 vm EDT.

Die missie het ten doel om asteroïde Psyche, wat tussen Mars en Jupiter geleë is, te bestudeer. Hierdie asteroïde is uniek omdat dit aansienlike hoeveelhede metaal bevat, anders as vorige asteroïdes wat hoofsaaklik uit rots of ys bestaan ​​het. Wetenskaplikes glo dat Psyche deel kan wees van die binnekant van 'n planetesimaal, 'n bousteen van 'n rotsagtige planeet. Deur Psyche te bestudeer, hoop navorsers om insigte te verkry oor die vorming van die Aarde en ander soortgelyke planete.

Benewens die bestudering van die asteroïde self, sal die Psyche-sending ook 'n tegnologiedemonstrasie genaamd NASA se Deep Space Optical Communications uitvoer. Hierdie eksperiment sal die gebruik van lasers toets om data teen hoër snelhede oor lang afstande oor te dra. Die ruimtetuig sal optiese kommunikasie met 'n hoë bandwydte probeer gedurende die eerste twee jaar van sy reis na Psyche.

Die bekendstellingsaktiwiteite sal regstreeks op verskeie platforms uitgesaai word, insluitend NASA TV, YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, die NASA-toepassing en die agentskap se webwerf. Voor die bekendstelling sal NASA 'n sending- en wetenskapinligtingsessie op 10 Oktober hou, gevolg deur 'n voorbekendstelling nuuskonferensie op 11 Oktober.

NASA is opgewonde oor die komende Psyche-sending en hoop dat dit waardevolle insigte sal verskaf oor die samestelling en vorming van ons sonnestelsel. Die agentskap moedig die publiek aan om die missie te volg en betrokke te raak deur die hutsmerke #MissionToPsyche en #AskNASA op sosiale media te gebruik.

Bronne:

– NASA