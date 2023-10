NASA onthul eerste foto's van die grootste asteroïdemonster wat ooit versamel is

NASA gaan die eerste foto's van die grootste asteroïdemonster wat ooit in die ruimte versamel is, openbaar. Die monster is drie jaar gelede deur die OSIRIS-REx-ruimtetuig van die naby-aarde-asteroïde Bennu versamel. Die onthulling sal by NASA se Johnston Space Centre in Houston plaasvind.

Bennu, 'n koolstofryke liggaam wat in 1999 ontdek is, bestaan ​​glo uit 'n los versameling rotse. Dit bevat waardevolle inligting oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde, sowel as die potensiële evolusie van lewe. Daar word gesê dat die asteroïde se chemie en mineralogie feitlik onveranderd is sedert sy vorming ongeveer 4.5 miljard jaar gelede.

Die kapsule wat die Bennu-asteroïdemonster bevat, is veilig in die Utah-woestyn gespring. Dit is toe na die Johnson-sentrum vervoer en in 'n skoon kamer ondersoek. Die binneste houer van die kapsule is oopgemaak om die monsters in kleiner monsters te pak vir ontleding deur wetenskaplikes in 60 laboratoriums wêreldwyd.

Dit is die derde en grootste asteroïdemonster wat nog ooit na die aarde teruggekeer is vir ontleding. Japan se ruimte-agentskap het ook soortgelyke missies in 2010 en 2020 uitgevoer. Daar is gevind dat die monsters van die 2020-sending organiese verbindings bevat, wat die teorie ondersteun dat die vroeë Aarde met die bestanddele vir lewe gesaai is deur hemelse voorwerpe soos komete, asteroïdes en meteoriete.

Die OSIRIS-REx-sending is in 2016 gelanseer en het Bennu in 2018 bereik. Na byna twee jaar se wentelbaan het die ruimtetuig op 20 Oktober 2020 'n monster van die los oppervlakmateriaal van die asteroïde met behulp van sy robotarm suksesvol opgespoor. NASA sal ook nog 'n sending loods. na 'n verder asteroïde genaamd Psyche, wat glo die oorblywende kern van 'n protoplaneet is.

Hierdie ontwikkeling in asteroïednavorsing bring ons nader aan die begrip van die oorsprong van ons sonnestelsel en die potensiaal vir lewe buite die Aarde.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx asteroïde-sending

– Japan se Hayabusa2 asteroïde-missies