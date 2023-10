NASA se reis na 'n metaalryke asteroïde

opsomming:

NASA berei voor om 'n sonde te loods om Psyche te verken, 'n voorwerp wat 2.2 miljard myl daarvandaan geleë is, wat waardevolle insigte kan verskaf oor die samestelling en binnekant van planete soos die Aarde. Hierdie metaalryke asteroïde, wat die oorblyfsels van 'n klein planeet of 'n voorheen onbekende hemelliggaam kan wees, bied 'n unieke geleentheid vir wetenskaplikes om 'n wêreld met 'n metaaloppervlak te ondersoek. Die sonde sal vanaf die Kennedy Space Centre aan boord van 'n SpaceX Falcon Heavy vuurpyl gelanseer word, met 'n rugsteunvenster beskikbaar indien weerstoestande nie gunstig is nie. By die bereiking van Psyche in Julie 2029, sal die sonde gevorderde instrumente ontplooi om die asteroïde se magnetiese veld, chemiese samestelling, minerale en topografie te bestudeer. Die missie sal ook tegnologiese vooruitgang ten toon stel, insluitend die volgende generasie lasergebaseerde kommunikasie en die gebruik van 'n spesiale aandrywingstelsel genaamd "Hall-effect thrusters" wat sonpaneelenergie gebruik om elektriese en magnetiese velde te skep. Deur die behoefte aan groot hoeveelhede chemiese brandstof te vermy, maak hierdie stelsel voortdurende versnelling in die ruimte moontlik. Psyche se onreëlmatige vorm en samestelling, wat na raming tot 60% metaal is en die res van rots, maak dit 'n intrige bestemming vir wetenskaplike verkenning.

Bronne:

– NASA gaan na 'n metaalryke asteroïde reis (2023, 12 Oktober), op 12 Oktober 2023 van Phys.org gehaal