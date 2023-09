NASA-ruimtetuig sal die grootste asteroïdemonster nog lewer

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig gaan Sondag die grootste monster wat ooit van 'n asteroïde versamel is, na die aarde aflewer. Ná ’n sending van sewe jaar sal die ruimtetuig ten minste ’n koppie vol rommel wat dit van die asteroïde Bennu gegryp het, aflaai. Hierdie monster sal na verwagting ongeveer 250g (0.5lb) klippies en stof weeg, aansienlik meer as die teelepel of so wat Japan van twee ander asteroïdes teruggebring het.

Hierdie aflewering is 'n belangrike mylpaal in ruimteverkenning aangesien geen ander land stukke asteroïdes suksesvol herwin het nie. Hierdie bewaarde tydkapsules van die vroeë sonnestelsel bevat waardevolle inligting oor die oorsprong van die Aarde en lewe. Deur hierdie asteroïdemonsters te bestudeer, beoog wetenskaplikes om insig te kry in die prosesse wat gelei het tot die vorming van ons planeet.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig het sy $1 miljard-sending in 2016 aangepak en Bennu bereik in 2018. Dit het twee jaar lank om die asteroïde gevlieg en gesoek na die beste plek om monsters te versamel. In 2020 het die ruimtetuig suksesvol op Bennu se oppervlak geraak en 'n vakuum gebruik om stof en klippies op te suig. Van die materiaal het in die ruimte ontsnap as gevolg van 'n vasgesteekte deksel, maar die oorblywende monsters is in 'n kapsule vasgemaak.

Bennu, wat in 1999 ontdek is, is ongeveer 'n halwe kilometer breed en is vermoedelik 'n oorblyfsel van 'n veel groter asteroïde. Sy ruwe swart oppervlak is bedek met rotse, en wetenskaplikes meen dit bevat oorblyfsels van die vorming van die sonnestelsel 4.5 miljard jaar gelede. Dit hou ook 'n potensiële bedreiging vir die Aarde in, aangesien dit naby genoeg kan kom om in 2182 met ons planeet te bots. Die studie van Bennu sal bydra tot ons begrip van moontlike metodes om sulke asteroïdes af te buig indien nodig.

Met sy aankoms sal die monsterkapsule uit die OSIRIS-REx-ruimtetuig vrygelaat word en in die Utah-woestyn valskerm spring. Dit sal dan na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word vir ontleding. Die monsters sal met streng protokolle hanteer word om besoedeling te vermy en sal in 'n toegewyde laboratorium by die sentrum bestudeer word.

Benewens die OSIRIS-REx-sending, het NASA twee ander asteroïde-missies wat deurlopend is. Hierdie missies, Psyche en Lucy, sal bydra tot ons begrip van die vorming en samestelling van asteroïdes. NASA se vermoë om hierdie kosbare asteroïdemonsters te herwin en te bestudeer, stel ons in staat om die geheimenisse van ons sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde te ontrafel.

(Bronne: NASA, ABC News)