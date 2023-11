Nuwe insigte in Dinkinesh: onthulling van die geheime van binêre asteroïdestelsels

NASA se onlangse missie om die geheimsinnige Dinkinesh-asteroïde te verken, wat eens gedink is as 'n enkele voorwerp, het 'n verstommende onthulling aan die lig gebring. In teenstelling met aanvanklike aannames, het die Lucy-ruimtetuig bevestig dat Dinkinesh eintlik 'n binêre asteroïdestelsel is. Dit beteken dat twee asteroïdes om mekaar wentel en 'n gemeenskaplike middelpunt deel. Die stelsel is uniek deurdat die twee asteroïdes aansienlik in grootte verskil, met een wat die ander verdwerg.

Die binêre aard van Dinkinesh, wat voorheen as 'n enkele asteroïde beskou is, het wetenskaplikes verstom gelaat. “Dinkinesh het regtig sy naam gestand gedoen; dit is wonderlik,” het Hal Levison, die hoofondersoeker vir Lucy by die Suidwes Navorsingsinstituut, uitgespreek. Die ontdekking van hierdie binêre paar het die omvang van Lucy se missie uitgebrei, wat aanvanklik beplan was om verbyvlieg van sewe asteroïdes in te sluit. Met die toevoeging van Dinkinesh, sowel as twee Trojaanse mane en nou hierdie satelliet, is die sending versterk om 11 hemelliggame in te sluit.

Lucy het verby die Dinkinesh asteroïdestelsel gevlieg teen 'n indrukwekkende spoed van 10,000 XNUMX myl per uur. Navorsers het voorheen vermoed dat Dinkinesh 'n binêre stelsel kon wees as gevolg van veranderinge in sy helderheid met verloop van tyd. Die beelde wat deur die ruimtetuig vasgelê is, het nie net hul teorie bevestig nie, maar het ook verwagtinge oortref, wat 'n foutlose vertoning deur Lucy se terminale opsporingstelsel vertoon.

Die suksesvolle verkenning van Dinkinesh het nuwe deure oopgemaak om die dinamika en hemelverskynsels wat met binêre asteroïdestelsels geassosieer word, te verstaan. Dit stel wetenskaplikes in staat om die gravitasiekragte, orbitaalmeganika en die potensiële impakte wat sulke stelsels op die omliggende ruimte-omgewing kan hê, te ondersoek.

Vrae:

V: Wat is 'n binêre asteroïdestelsel?

A: 'n Binêre asteroïdestelsel bestaan ​​uit twee asteroïdes wat om 'n gemeenskaplike middelpunt wentel.

V: Hoe het wetenskaplikes vasgestel dat Dinkinesh 'n binêre asteroïdestelsel is?

A: Wetenskaplikes vermoed Dinkinesh se binêre aard as gevolg van veranderinge in sy helderheid met verloop van tyd. Hierdie vermoedens is bevestig deur beelde wat deur die Lucy-ruimtetuig vasgevang is.

V: Hoe het die ontdekking van Dinkinesh se binêre aard die Lucy-sending beïnvloed?

A: Die ontdekking het die Lucy-sending, wat oorspronklik vir sewe verbyvlugte beplan was, uitgebrei om nou 11 hemelliggame in te sluit.

V: Wat is die betekenis daarvan om binêre asteroïdestelsels te bestudeer?

A: Die bestudering van binêre asteroïdestelsels bied insig in gravitasiekragte, wentelbaanmeganika en potensiële impakte op die omliggende ruimte-omgewing.