NASA kies SpaceX vir TRACERS-sending om ruimteweer te bestudeer

NASA het SpaceX gekies as die lanseerdiensverskaffer vir sy TRACERS-missie. Die doel van hierdie sending is om ruimteweer te ondersoek en hoe die Son se energie die aarde se magnetiese omgewing beïnvloed. TRACERS sal 'n waardevolle toevoeging tot NASA se heliofisika-vloot wees, wat noodsaaklike insigte in die Son-Aarde-stelsel bied.

Die missie sal twee klein satelliete genaamd die Tandem Reconnection en Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellite behels. Hierdie satelliete sal draai terwyl hulle om die aarde wentel, en fokus op die interaksie tussen sonwind (gelaaide deeltjies wat deur die Son uitgestraal word) en die aarde se magnetiese veld. Hierdie interaksie, bekend as magnetiese heraansluiting, het die potensiaal om aansienlike hoeveelhede energie oor te dra en kan 'n impak hê op bemanningsmissies en sensitiewe satelliete.

Die TRACERS-projek word gelei deur die Universiteit van Iowa, in samewerking met vennote van die Southwest Research Institute en Millennium Space Systems. Die lanseerdienste vir die satelliete sal verskaf word deur NASA se Launch Services Program, gebaseer by Kennedy Space Centre in Florida, deur die agentskap se VADR-lanseringsdienstekontrak.

SpaceX se keuse vir hierdie missie beklemtoon die voortgesette vennootskap tussen NASA en die private ruimtebedryf. Met sy betroubare rekord in die lansering van satelliete en vrag na die Internasionale Ruimtestasie, is SpaceX 'n betroubare keuse vir hierdie kritieke onderneming.

Om ruimteweer te bestudeer is noodsaaklik om te verstaan ​​hoe die son se aktiwiteit die aarde en sy infrastruktuur beïnvloed. Die inligting wat van die TRACERS-sending ingesamel word, sal die vermoë verbeter om te voorspel en voor te berei vir ruimteweergebeure wat kommunikasiestelsels, kragnetwerke en ander tegnologieë op Aarde kan beïnvloed.

Bron: NASA