NASA kies SpaceX vir TRACERS-sending om die aarde se magnetosfeer te bestudeer

NASA het SpaceX en sy Falcon 9-vuurpyl gekies om die TRACERS-sending (Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellites) te lanseer. Hierdie sending sal bestaan ​​uit twee klein satelliete wat daarop gemik is om ruimteweer en die impak van die Son se energie op die aarde se magnetosfeer te ondersoek.

TRACERS sal 'n belangrike toevoeging tot NASA se heliofisika-vloot wees, wat antwoorde verskaf op langdurige vrae oor die Son-Aarde-stelsel. Die satelliete sal fokus op die bestudering van die interaksie tussen sonwind, wat die aaneenlopende stroom geïoniseerde deeltjies is wat van die Son af kom, en die magnetiese omgewing rondom die Aarde.

Hierdie studie sal spesifiek kyk na magnetiese herverbinding, wat plaasvind wanneer twee magnetiese velde ontmoet en lei tot 'n kragtige oordrag van energie. Om hierdie proses te verstaan ​​is van kardinale belang, aangesien dit die potensiaal het om bemanningsmissies en sensitiewe satelliete te beïnvloed. Die Universiteit van Iowa lei die missie, in samewerking met vennote by die Southwest Research Institute en Millennium Space Systems.

Die sending se hoofondersoeker, prof. Craig Kletzing, het die belangrikheid van die bestudering van die cusp verduidelik, 'n streek waar magnetiese herverbinding plaasvind. Hy het gesê: "Magnetiese herverbinding kan op baie plekke in die magnetopouse plaasvind, maar dit is moeilik om so 'n reuse-soekruimte te ondersoek. Die punt is een plek waar ons die handtekeninge van herverbinding kan bestudeer wat oral gebeur.”

Om data oor herverbinding in te samel, sal die TRACERS-satelliete deur die noordelike poolkusp vlieg, met een satelliet wat die ander een volg. Deur die voorkoms en frekwensie van heraansluiting by die buitenste rande van die Aarde se magnetiese veld waar te neem en te ontleed, hoop wetenskaplikes om hul begrip te verbeter van hoe die Son se energie na ons planeet oorgedra word.

Ten slotte, die TRACERS-sending, met die ondersteuning van SpaceX en die Falcon 9-vuurpyl, sal onskatbare insigte bydra in die dinamika van die Aarde se magnetosfeer en sy reaksie op sonaktiwiteit. Hierdie kennis sal help om die potensiële impak van ruimteweer op Aarde en sy tegnologiese infrastruktuur te voorspel en te versag.

Definisies:

– Magnetosfeer: Die streek rondom 'n planeet wat deur sy magneetveld beïnvloed word en dit teen die sonwind beskerm.

– Sonwind: Die stroom gelaaide deeltjies, hoofsaaklik protone en elektrone, wat deur die Son uitgestraal word.

– Magnetiese herverbinding: Die proses waar twee magnetiese velde bots en herbelyn, wat groot hoeveelhede energie vrystel.

