NASA kies SpaceX om klein satelliete te loods om ruimteweer te bestudeer

NASA het SpaceX gekies om 'n paar klein satelliete, bekend as TRACERS, in 2025 te lanseer as deel van 'n saamrysending. TRACERS, of Tandem Reconnection and Cusp Electrodynamics Reconnaissance Satellite, sal ruimteweer en die magnetosfeer vanuit 'n lae Aarde-baan bestudeer.

TRACERS is aanvanklik deur NASA gekies as 'n heliophysics Small Explorer (SMEX)-sending in 2019, met 'n begroting van nie meer as $115 miljoen nie. Oorspronklik beplan as 'n sekondêre loonvrag, was dit bedoel om saam met 'n ander SMEX-missie genaamd PUNCH te begin. NASA het egter later aangekondig dat PUNCH 'n Falcon 9-vuurpyl sou deel met 'n ander astrofisika-missie genaamd SPHEREx, met albei missies wat in 2025 gelanseer word.

Alhoewel die NASA-aankondiging nie 'n spesifieke bekendstellingsdatum verskaf het nie, het Leejay Lockhart, woordvoerder, bevestig dat TRACERS die primêre loonvrag van 'n saamrysending na son-sinchroniese wentelbaan sou wees, wat na verwagting nie vroeër as April 2025 sal lanseer nie.

Die waarde van die taakopdrag wat aan SpaceX toegeken is, is nie bekend gemaak nie weens “kompetisie-sensitiewe inligting”. ’n Regeringverkrygingsdatabasis het egter aan die lig gebring dat NASA $3.593 miljoen by SpaceX se VADR-kontrak gevoeg het, wat moontlik aan die TRACERS-sending gekoppel kan word.

Sodra dit in son-sinchroniese wentelbaan is, sal die TRACERS-ruimtetuig herhaaldelik die polêre punt van die Aarde se magnetosfeer oorsteek en die interaksies tussen die sonwind en aardse magnetosfeer bestudeer. Hierdie interaksies, bekend as magnetiese herverbinding, is noodsaaklik om ruimteweer en die potensiële impak daarvan op Aarde te verstaan.

Die TRACERS-sending word gelei deur David Miles van die Universiteit van Iowa, wat ná die dood van Craig Kletzing, ook van die Universiteit van Iowa, as hoofondersoeker oorgeneem het. Millennium Space Systems is verantwoordelik vir die bou van die ruimtetuig.

Bronne:

- Oorspronklike artikel