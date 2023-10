NASA kies vier son-gefokusde missies vir konsepstudies

NASA het onlangs die keuse van vier klein verkennersendings aangekondig wat sal fokus op die bestudering van die Son en sy verhouding met die Aarde. Hierdie missies het ten doel om ons begrip van heliofisika uit te brei, wat die veld is wat die aard van die Son en die uitwerking daarvan op die sonnestelsel ondersoek.

Die eerste sending, bekend as die Cross-scale Investigation of Earth's Magnetotail and Aurora (CINEMA), sal die struktuur en evolusie van die Aarde se plasmaplaat bestudeer. Hierdie digte laag ruimteplasma word gevind in die magnetiese velde wat agter die aarde vloei. Onder leiding van Robyn Millan van Dartmouth College, sal hierdie sending 'n konstellasie van nege CubeSats in son-sinchroniese, lae Aarde-baan gebruik om te ondersoek hoe die Aarde se magnetiese velde hitte oordra en oor tyd verander.

Die Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx)-sending, gelei deur Holly Gilbert van die Nasionale Sentrum vir Atmosferiese Navorsing, het ten doel om die magnetiese aard van sonuitbarstings te verstaan ​​en die magnetiese bronne van die sonwind te identifiseer. CMEx beplan om deurlopende waarnemings van die sonmagnetiese veld in die chromosfeer te verkry, die laag van die sonatmosfeer direk bo die sigbare oppervlak van die Son.

Intussen sal die Extreme ultraviolet Coronal Mass Ejection and Coronal Connectivity Observatory (ECCCO)-sending, gelei deur Katharine Reeves van die Smithsonian Astrophysical Observatory, bydra tot ons begrip van die middelkorona, die dinamika van uitbarstingsgebeure wat die Son verlaat, en die toestande wat produseer die uitwaarts stromende sonwind.

Laastens, die Magnetospheric Auroral Asymmetry Explorer (MAAX)-sending, gelei deur Michael Liemohn van die Universiteit van Michigan, het ten doel om ons begrip te verbeter van hoe elektrodinamiese koppeling tussen die Aarde se magnetosfeer en ionosfeer aurorale energievloei reguleer.

Volgens Peg Luce, die waarnemende Heliofisika-afdelingsdirekteur by NASA-hoofkwartier, beloof hierdie missiekonsepstudiekeuses om nuwe insigte in die veld van heliofisika te verskaf. Hulle bied die potensiaal om langdurige vrae te beantwoord terwyl hulle voortbou op die navorsing en tegnologie van ons huidige en erfenismissies.

