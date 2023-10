NASA soek nywerheidsinsette vir kommersiële ontwikkelingsprogram vir lae aarde-baan

By

NASA doen 'n beroep op Amerikaanse maatskappye om hul insette te lewer oor die agentskap se vereistes vir end-tot-end-dienste as deel van die Commercial Low-Earth Orbit Development Program. Die agentskap beplan om sy bedrywighede in 'n lae Aarde-omwenteling oor te skakel na bestemmings in kommersiële besit en bedryf na die ontmanteling van die Internasionale Ruimtestasie, om toegang tot ruimte vir navorsing, tegnologie-ontwikkeling en internasionale samewerking te behou.

Deur 'n versoek om inligting (RFI) soek NASA terugvoer van die industrie om sy verwagte vereistes vir nuwe kommersiële ruimtebestemmings te verfyn. Bedryfsinsigte sal help om NASA se menslike graderingstandaarde te vorm, om te verseker dat nuwe stelsels voldoen aan die agentskap se verwagtinge vir lae Aarde-baanbedrywighede en vervoer.

NASA hou 'n inligtingsdag vir die bedryf op 12 Oktober, gevolg deur 'n sperdatum van 17 November vir RFI-reaksies. Die agentskap beklemtoon dat dit 'n deurslaggewende stap is in die rigting van die oorskakeling van lae Aarde-baanbedrywighede na die private sektor, met NASA wat daarop gemik is om een ​​van baie kliënte te wees vir dienste wat deur kommersiële maatskappye verskaf word.

"Ons soek terugvoer van die industrie oor hierdie konsepvereistes om te verseker dat die kommersiële LEO-bestemmings veilig, betroubaar en kostedoeltreffend sal wees," sê Phil McAlister, direkteur van kommersiële ruimtevlug by NASA-hoofkwartier. Deur industrie-insette te inkorporeer, beoog die agentskap om die ontwikkeling van nuwe stasies en bestemmingskonsepte te fasiliteer, om koste te verlaag en innovasie in die kommersiële ruimtebedryf aan te moedig.

NASA is sedert 2022 besig met die industrie en het reeds bedryfsdae aangebied om maatskappye in te lig oor bemanning en tegniese vereistes. Die terugvoer wat tydens hierdie interaksies ontvang word, vorm steeds die agentskap se strategie vir kommersiële dienste vir bestemmings met 'n lae Aarde-baan.

Uiteindelik is NASA se doelwit om 'n robuuste kommersiële mark in 'n lae Aarde-baan te vestig waar die agentskap dienste van die private industrie teen 'n laer koste kan bekom, terwyl hulle fokus op sy Artemis-sendings na die Maan en verder. Hierdie strategie posisioneer 'n lae Aarde-baan as 'n opleidings- en bewysgrond vir diepruimtesendings en moedig die groei van die kommersiële ruimtesektor aan.

Bron: Rebecca Turkington, Johnson Space Center, Houston