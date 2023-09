Verstommende beelde van OSIRIS-REx wentelende asteroïde Bennu

’n Reeks asemrowende beelde wat deur NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig in ’n wentelbaan om die asteroïde Bennu vasgevang is, het wetenskaplikes en ruimte-entoesiaste in verwondering gelaat. Die foto's, wat deur die ruimtetuig se kameras geneem is, bied 'n unieke en gedetailleerde uitsig van die asteroïde se oppervlak.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, kort vir Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer, is in 2016 deur NASA gelanseer met die primêre doelwit om die samestelling van asteroïde Bennu te bestudeer en 'n monster daarvan na die aarde terug te stuur in 2023.

Hierdie nuut vrygestelde beelde wys die ruimtetuig wat bo die asteroïde se oppervlak sweef, vanaf afstande so na as 410 voet (125 meter). In treffende detail onthul die beelde Bennu se ruwe terrein, gekenmerk deur rotse en groot rotse.

Die OSIRIS-REx-sending het ook waardevolle data oor die asteroïde se fisiese eienskappe verskaf. Wetenskaplikes kon die asteroïde se vorm, massa en selfs sy gravitasiekrag bepaal deur die ruimtetuig se bewegings om Bennu te ontleed.

Een van die belangrike bevindings van die sending is dat die oppervlak van Bennu verbasend aktief is, met deeltjies wat uit die asteroïde uitgestoot word. Die oorsaak van hierdie verskynsel word nog ondersoek, en wetenskaplikes hoop dat die versamelde monster van Bennu lig sal werp op hierdie eienaardige gedrag.

Die beelde en data wat deur OSIRIS-REx ingesamel is, is van kritieke belang om nie net Bennu te verstaan ​​nie, maar ook die vroeë Sonnestelsel. Daar word geglo dat asteroïdes soos Bennu oorblyfsels van die vorming van ons Sonnestelsel is en kan insig gee in die oorsprong en evolusie van planete.

Die OSIRIS-REx-sending, met sy naby-aansigte en wetenskaplike metings van asteroïde Bennu, is 'n belangrike mylpaal in die studie van asteroïdes en maak deure oop vir toekomstige verkenning. Die ruimtetuig sal na verwagting in 2023 met sy kosbare monster na die aarde terugkeer, waar wetenskaplikes gretig op die geleentheid wag om dit verder te bestudeer.

Definisies:

OSIRIS-REx: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security, Regolith Explorer-ruimtetuig wat in 2016 deur NASA gelanseer is vir die bestudering van asteroïde Bennu en die verkryging van 'n monster.

Bennu: ’n Asteroïde van ongeveer 1,614 492 voet (XNUMX meter) in deursnee wat as die teiken vir die OSIRIS-REx-sending gekies is weens sy ongerepte toestand en potensiaal om insigte in die vroeë Sonnestelsel te verskaf.

Sonnestelsel: Die versameling voorwerpe (planete, asteroïdes, komete, ens.) en die son wat gravitasie daaraan gebind is.

