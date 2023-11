Data van Juno Space Probe onthul soute en organiese bestanddele op Ganymedes

NASA se Juno-ruimtesonde het 'n baanbrekende ontdekking op Jupiter se grootste maan, Ganymedes, gemaak. Die sonde se boordspektrometer, bekend as JIRAM, het soute en organiese verbindings op die maan se oppervlak tydens 'n onlangse verbyvlug opgespoor. Hierdie bevinding, gepubliseer in die joernaal Nature Astronomy, bied waardevolle insigte in die geskiedenis en samestelling van Ganymedes.

Ganymedes het wetenskaplikes nog altyd geïntrigeer weens sy uitgestrekte oseaan wat onder 'n ysige buitekant versteek is. Daar word geglo dat hierdie oseaan meer water bevat as die hele aarde se oppervlak saam. Deur die data wat ingesamel is uit Juno se noue ontmoeting met Ganymede te ontleed, kon navorsers 'n meer gedetailleerde begrip kry van die maan se samestelling en sy evolusie deur die sonnestelsel se geskiedenis.

Die spektrometer het die teenwoordigheid van gehidreerde natriumchloried, natriumkarbonaat, ammoniumsoute soos ammoniumchloried en ammoniumkarbonaat, sowel as organiese verbindings aan die lig gebring. Hierdie bevindinge dui daarop dat Ganymedes moontlik materiaal opgehoop het wat koud genoeg is om ammoniak te kondenseer tydens die vorming daarvan. Die karbonaatsoute kan oorblyfsels van koolstofdioksiedryke ys wees.

Interessant genoeg strook die ligging van hierdie bespeurings met 'n teorie wat daarop dui dat die streek naby Ganymedes se ewenaar van Jupiter se kragtige magneetveld afgeskerm is. Hierdie magnetiese skild is noodsaaklik omdat dit die ontwrigting van sout en organiese vorming op die maan se oppervlak voorkom. Die studie se mede-outeur, Scott Bolton, verduidelik dat die donker en helder terreine op breedtegrade wat deur die magneetveld beskerm word, die grootste oorvloed van soute en organiese stowwe getoon het. Dit ondersteun verder die idee dat hierdie streke oorblyfsels verteenwoordig van 'n diep see pekelwater wat die bevrore oppervlak van Ganymedes bereik het.

Juno se sending gaan voort terwyl hy voorberei vir 'n verbyvlug van Io, nog 'n maan van Jupiter wat bekend is vir sy vulkaniese aktiwiteit. Wetenskaplikes wag gretig op die data wat lig sal werp op Io se unieke eienskappe. Alhoewel dit tyd kan neem vir die resultate om gepubliseer te word, dra hierdie deurlopende sendings by tot die mensdom se steeds groeiende kennis van ons hemelse bure.

