Nuwe ontdekking stel voor moontlike wateroseaan op verre planeet

Wetenskaplikes het 'n opwindende nuwe ontdekking gemaak wat dui op die bestaan ​​van 'n wateroseaan op K2-18 b, 'n massiewe eksoplaneet wat baie ligjare van die aarde af geleë is. Alhoewel dit onseker bly of hierdie oseaan lewe kan ondersteun, het die bevinding interessante moontlikhede vir bewoonbare wêrelde buite ons sonnestelsel oopgemaak. Die ontdekking is gemaak deur sterrekundiges aan die Universiteit van Cambridge wat data van NASA se James Webb-ruimteteleskoop ontleed het. Hulle het die teenwoordigheid van metaan en koolstofdioksied in die planeet se atmosfeer opgespoor, wat die waarskynlikheid aandui van 'n oseaan-bedekte oppervlak onder 'n waterstofryke atmosfeer. Die navorsers het ook 'n swakker sein waargeneem wat die teenwoordigheid van dimetielsulfied kan voorstel, 'n molekule wat deur lewe op aarde geproduseer word. Verdere waarnemings is egter nodig om hierdie bevinding te bevestig. Die span het verduidelik dat K2-18 b se groot grootte en temperatuur dit bewoonbaar kan maak, met 'n potensiële mantel van hoëdruk-ys en 'n oseaan wat te warm is. Ten spyte van hierdie waarskuwings, beklemtoon die ontdekking die belangrikheid daarvan om diverse bewoonbare omgewings in ag te neem in die soeke na buiteaardse lewe.

– Eksoplaneet: ’n Planeet wat buite ons sonnestelsel om ’n ster wentel.

– Metaan: 'n Chemiese verbinding wat uit een koolstofatoom en vier waterstofatome bestaan.

– Koolstofdioksied: 'n Kleurlose gas wat uit een koolstofatoom en twee suurstofatome bestaan.

– Dimetielsulfied: 'n Molekule wat deur fitoplankton in mariene omgewings vrygestel word, en moontlik gekoppel aan biologiese aktiwiteit.

Wetenskaplikes het 'n nuwe ontdekking gemaak wat dui op 'n moontlike wateroseaan op 'n massiewe eksoplaneet genaamd K2-18 b, wat baie ligjare van die aarde af geleë is. Hierdie bevinding is gemaak nadat data van NASA se James Webb-ruimteteleskoop ondersoek is, wat die planeet in die sterrebeeld Leo waargeneem het. Die navorsers het die teenwoordigheid van metaan en koolstofdioksied in K2-18b se atmosfeer opgespoor, wat daarop dui dat 'n see-bedekte oppervlak onder 'n waterstofryke atmosfeer bestaan. Die ontdekking waarborg egter nie die planeet se bewoonbaarheid nie.

Die navorsers het ook 'n swakker sein opgespoor wat moontlik die teenwoordigheid van dimetielsulfied kan aandui, 'n molekule wat net deur lewe op aarde geproduseer word. Hierdie bevinding moet egter nog bevestig word, en verdere waarnemings sal met die Webb-teleskoop gedoen word. Die planeet se groot grootte en hoë temperatuur maak dit onwaarskynlik dat dit bewoonbaar is, met sy binnekant wat moontlik 'n mantel van hoëdruk-ys en 'n oseaanoppervlak bevat wat te warm is.

Terwyl vorige bewyse van waterdamp op ander eksoplanete gevind is, verskaf hierdie ontdekking waardevolle insigte oor planete buite ons sonnestelsel. Sterrekundiges glo dat K2-18 b moontlik 'n "Hycean" eksoplaneet kan wees, 'n oseaanwêreld wat lewe kan huisves. Hierdie bevindinge beklemtoon die behoefte om 'n reeks bewoonbare omgewings te oorweeg in die soeke na buiteaardse lewe.

