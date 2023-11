Deur uitgebreide navorsing het wetenskaplikes lankal die vernietigende potensiaal van asteroïdes wat met die aarde bots verstaan. Onlangse ontdekkings het egter aan die lig gebring dat hierdie hemelliggame ook die sleutel kan hou om klimaatsverandering te versag. In 'n baanbrekende eksperiment wat deur die sterrekundige Istvan Szapudi van die Universiteit van Hawai'i Instituut vir Sterrekunde voorgestel is, kan asteroïdes as skilde teen die son se intense strale dien.

Die konsep behels die vasmaak van 'n ruimtegebaseerde sonbestralingsbestuur (SRM) skild of skaduwee aan 'n asteroïde, wat dan strategies in die ruimte geposisioneer sou word as 'n teengewig. Hierdie vernuftige idee benut nie net die enorme potensiaal van asteroïdes nie, maar benut ook hul unieke posisie in die buitenste ruimte. Deur die aarde teen oormatige sonstraling te beskerm, kan hierdie benadering help om die gevolge van klimaatsverandering te versag.

In ander nuus, NASA het onlangs aangekondig dat 'n asteroïde genaamd Asteroid 2023 VD3 'n buitengewone nabygeleë benadering tot die aarde sal maak. Hierdie hemelse besoeker sal op 'n afstand van ongeveer 490,000 32 kilometer verbygaan, net effens verder as die Maan. Met 'n grootte wat wissel van 75 tot 2023 voet, is Asteroid 3 VD64,453 in afmetings vergelykbaar met 'n tipiese huis. Daarbenewens sal dit teen 'n merkwaardige spoed van XNUMX XNUMX kilometer per uur reis, wat amper so vinnig soos 'n ruimtetuig is.

Asteroïde 2023 VD3 behoort aan die Apollo-groep Naby-Aarde Asteroïdes, vernoem na die 1862 Apollo-asteroïde wat deur Karl Reinmuth ontdek is. Terwyl hierdie spesifieke asteroïde laas die aarde op 22 Mei 1925 verbygesteek het, word daar nie verwag dat dit in die nabye toekoms enige ander nabye ontmoetings sal hê nie.

Kunsmatige intelligensie (KI) het 'n waardevolle hulpmiddel geword vir verskeie sektore, insluitend sterrekunde. Algoritmes soos HelioLinc3D, ontwikkel deur die Universiteit van Washington, het 'n kritieke rol gespeel in die identifisering van potensieel gevaarlike asteroïdes. Tydens sy toets in Hawaii het HelioLinc3D Asteroïde 2022 SF289 ontdek, wat ongeveer 600 voet wyd gemeet het. Alhoewel hierdie asteroïde nie tans as 'n bedreiging beskou word nie, beklemtoon die opsporing daarvan die belangrikheid van KI om asteroïde-opsporingsmetodes te verbeter.

FAQ

Kan asteroïdes gebruik word om die aarde teen die son se strale te beskerm?

Ja, wetenskaplikes ondersoek die konsep om asteroïdes as skilde teen oormatige sonstraling te gebruik om die gevolge van klimaatsverandering te versag. Wat is die nabye benadering van Asteroïde 2023 VD3?

Asteroïde 2023 VD3 sal die Aarde op 'n afstand van ongeveer 490,000 100,000 kilometer verbysteek, net XNUMX XNUMX kilometer verder as die Maan. Hoe groot is Asteroid 2023 VD3?

Asteroïde 2023 VD3 het 'n grootte wat wissel tussen 32 en 75 voet, wat dit so groot maak soos 'n tipiese huis. Kan KI help om asteroïdes te ontdek?

Ja, algoritmes soos HelioLinc3D het bewys dat dit waardevol is om potensieel gevaarlike asteroïdes te identifiseer en asteroïde-opsporingsmetodes te verbeter.