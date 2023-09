NASA se Perseverance-rover het sy missie bereik om suurstof op Mars te skep deur 'n eksperiment genaamd die Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) te gebruik. Hierdie suksesvolle demonstrasie kan die weg baan vir toekomstige ruimtevaarders om 'n volhoubare bron van asemende lug te hê en selfs vuurpylbrandstof te produseer vir 'n terugreis na die aarde.

Een van die uitdagings wat ruimtevaarders op Mars in die gesig staar, is die gebrek aan lug wat kan asemhaal. Anders as die Aarde, wat ongeveer 21 persent suurstof in sy atmosfeer het, het Mars minder as een persent suurstof en is dit meestal saamgestel uit koolstofdioksied. MOXIE, 'n mikrogolf-grootte instrument aan boord van die Perseverance-rover, gebruik 'n elektroliseerder om suurstof uit die Mars-atmosfeer te onttrek deur koolstofdioksieddeeltjies te verdeel. Dit lei tot die produksie van suiwer suurstof en afvalprodukte soos koolstofmonoksied.

Sedert die rover in 2021 in die Jezero-krater op Mars geland het, het MOXIE met tussenposes eksperimente uitgevoer, met die laaste lopie wat verlede maand voltooi is. Dit was in staat om suurstof te produseer teen 'n tempo van ongeveer 12 gram per uur, wat 'n totaal van 122 gram ophoop. Hierdie hoeveelheid, gelykstaande aan wat 'n klein hondjie binne 10 uur asemhaal, het die wetenskaplikes se aanvanklike verwagtinge oortref en het 'n suiwerheid van minstens 98 persent gehad.

Die suurstof wat deur MOXIE gegenereer word, bied nie net die potensiaal vir asemende lug nie, maar kan ook 'n belangrike bestanddeel in die vervaardiging van vuurpylbrandstof wees. Sonder hierdie brandstof sou ruimtevaarders op Mars gestrand wees of afhanklik wees van toevoersendings vanaf die Aarde. NASA skat dat toekomstige ruimtevaarders ongeveer 25 tot 30 ton suurstof sal benodig om die nodige brandstof vir 'n terugreis te skep.

NASA se sukses met MOXIE demonstreer die haalbaarheid om suurstof uit Mars se atmosfeer te onttrek en beklemtoon die belangrikheid van die ontwikkeling van tegnologieë wat hulpbronne op ander planete benut. Die vestiging van 'n langtermyn-maan-teenwoordigheid, die bou van 'n maanekonomie en uiteindelik die loods van 'n menslike verkenningsveldtog na Mars hang alles af van die ontwikkeling en toetsing van sulke tegnologieë.

Hierdie prestasie deur die Perseverance-rover merk 'n belangrike mylpaal in die mensdom se soeke na ruimteverkenning en kolonisasie. Met die potensiaal om suurstof en vuurpylbrandstof op Mars te produseer, is die droom van 'n permanente menslike teenwoordigheid in die sonnestelsel nader daaraan om 'n werklikheid te word.

Bronne:

– NASA se Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere)

– Pam Melroy, adjunk-administrateur van NASA