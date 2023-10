NASA se OSIRIS-REx ontsluit geheime van asteroïde Bennu: 'n Skatkis van kennis en potensiaal vir buiteaardse lewe

NASA se OSIRIS-REx-ruimtetuig het suksesvol 'n versameling asteroïde Bennu se regoliet afgelewer, wat 'n gons oor die wêreld geskep het. Hierdie prestasie is 'n belangrike mylpaal in die ontrafeling van die geheimenisse van ons sonnestelsel se oorsprong en die potensiële bestaan ​​van buiteaardse lewe.

Die sending, wat in 2016 begin is, het ten doel gehad om die rotse en puin van Bennu te bestudeer, op soek na antwoorde op die enigmas wat daarin versteek is. Met die koms van hierdie onskatbare monsters het wetenskaplikes reeds interessante ontdekkings gemaak. Die donker, koolstofryke rotse dui op die teenwoordigheid van lewensbelangrike bestanddele, tesame met subtiele aanduidings van water.

Interessant genoeg is die water wat in die monsters gevind word nie in sy vloeibare vorm nie, maar vasgevang in minerale strukture. Wetenskaplikes, soos Jason P. Dworkin, die projekwetenskaplike vir OSIRIS-REx, ondersoek gretig die teenwoordigheid van klein watersakkies in minerale korrels. Soortgelyke ontdekkings is in sekere meteoriete gemaak, wat potensiële insigte oor die oorsprong van lewe verskaf.

Deur gebruik te maak van 'n reeks analitiese instrumente soos skandeer-elektronmikroskope, infrarooi beelding, X-straaldiffraksie en chemiese elementontleding, begin wetenskaplikes 'n voorlopige reis om die samestelling van die regoliet te dekodeer. Terwyl die span nog nie toegang tot die binnekant van die monsterhouer het nie, het hulle reeds "bonus"-materiaal bestudeer wat op die versamelapparaat, houerdeksel en basis gevind is. Hierdie ondersoek het konkrete bewyse van water en hoë vlakke van koolstof in hierdie deeltjies aan die lig gebring.

Die monsters blyk 'n goudmyn van data te wees, met verdere studies wat belowe om diepgaande insigte te ontbloot. Die OSIRIS-REx-span het twaalf beduidende hipoteses met betrekking tot hierdie monsters geformuleer, met die fokus op die soeke na organiese verbindings wat noodsaaklik is vir lewe en om die antieke geskiedenis van ons sonnestelsel te verstaan.

Gedeeltes van die regoliet sal na instellings wêreldwyd gestuur word vir noukeurige ontleding, terwyl aansienlike reserwes geoormerk word vir toekomstige navorsingspogings. Jason P. Dworkin het sy hoop uitgespreek dat hierdie monsters toekomstige generasies wetenskaplikes sal inspireer om baanbrekende ontdekkings te maak bo ons huidige verbeelding.

In die komende weke, maande en jare wag die wêreldwye wetenskaplike gemeenskap gretig op die onthullings wat uit hierdie buitengewone monsters sal na vore kom. Hierdie missie beklemtoon die onversadigbare dors na kennis binne die mensdom en bring hoop vir diepgaande ontdekkings rakende ons kosmiese oorsprong.

