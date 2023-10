NASA onthul “ongelooflike” bevindings van asteroïdemonster

NASA het sy baanbrekende bevindings onthul van 'n monster wat van die asteroïde Bennu versamel is. Hierdie monster, bestaande uit antieke swart stof en stukke, is die grootste wat ooit na die aarde teruggekeer is. Die ruimte-agentskap se Osiris-Rex-ruimtetuig het die monsters drie jaar gelede versamel en dit onlangs in 'n verseëlde kapsule na die aarde afgelewer.

Wetenskaplikes is hoopvol dat hierdie asteroïdemonster waardevolle insigte kan verskaf oor die oorsprong van die sonnestelsel en lewe op Aarde. Daar is gevind dat die monster "gelaai is met organiese stowwe", volgens Osiris-Rex monsterontleder Daniel Glavin. Hy het die materiaal as 'n astrobioloog se droom beskryf en afwagting uitgespreek om dit verder te bestudeer.

Een sleutelaspek van die ondersoek wentel om die moontlikheid dat asteroïdes soos Bennu 'n rol gespeel het om die Aarde met pre-biotiese chemikalieë te saai. Navorsers hoop dat die bestudering van hierdie asteroïdemonster waardevolle insigte sal verskaf oor die oorsprong en evolusie van die sonnestelsel, asook lig sal werp op hoe lewe moontlik op Aarde begin het.

Dante Lauretta, die hoofondersoeker van die Osiris-Rex-sending, het die belangrikheid daarvan beklemtoon om nog nooit voorheen materiaal uit die ruimte in Aarde-laboratoriums gesien te hê nie. Hy het opgewondenheid uitgespreek oor die vooruitsig om iets nuuts en uniek te ontdek deur hierdie asteroïdemonster.

Daarbenewens het die missie se bevindinge implikasies vir planetêre verdediging. Volgens Lori Glaze, die direkteur van NASA se afdeling vir planetêre wetenskap, kan die bestudering van die klein krag wat deur die son se hitte en 'n asteroïde se rotasie geskep word, help om te voorspel wanneer 'n spesifieke asteroïde 'n gevaar vir die aarde kan inhou. Hierdie kennis dra by tot NASA se pogings om die planeet teen potensiële katastrofiese impakte te beskerm.

Ten slotte bied NASA se asteroïdemonster van Bennu aan wetenskaplikes ongeëwenaarde geleenthede om die sonnestelsel se oorsprong, die evolusie van lewe en die belangrikheid van planetêre verdediging te verstaan.

