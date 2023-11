The Mysteries of Space: Verken sinistere klanke anderkant die aarde

NASA het onlangs 'n boeiende snitlys op sy webwerf onthul, wat 'n kykie bied in die onheilspellende en boeiende klanke wat die groot uitgestrektheid van die buitenste ruimte deurdring. Saamgestel uit verskeie missies en ontmoetings regoor die sonnestelsel, stel hierdie omvattende versameling klankgrepe luisteraars bloot aan 'n nuwe ryk van buiteaardse klanke.

Een so 'n snit neem ons op 'n soniese reis saam met NASA se Juno-sending terwyl dit verby Europa, een van Jupiter se enigmatiese mane, gesweef het. Met sy spookagtige melodie laat hierdie hemelse komposisie ons in die geheimsinnige atmosfeer van diep ruimte verdiep. Nog 'n betowerende sonifikasie kom van die Cat's Eye-newel, wat 'n verstommende 3,262 XNUMX ligjare weg van ons tuisplaneet geleë is.

Sonifikasie, die proses om ruimtedata in hoorbare klanke te omskep, stel wetenskaplikes in staat om die onsigbare ryke van die kosmos te verken en te ontleed. Deur ruimteklanke met ander data te meng en dit te versterk, het navorsers 'n buitengewone ouditiewe ervaring geskep wat die verborge wonders van die heelal onthul.

Elke klanksnit, wat wissel van 20 sekondes tot byna 'n minuut, onthul 'n unieke aspek van die kosmos, wat die idee van stilte in die ruimte opsy skuif. In teenstelling met die algemene opvatting, kan klank inderdaad in die regte omstandighede gehoor word. Alhoewel 'n vakuum tradisionele klankgolfvoortplanting beperk, verskaf sekere kosmiese omgewings, soos sterrestelselswerms ryk aan gasse, 'n intrige klanklandskap.

NASA se vorige verkenning van klank in die ruimte het die wanopvatting dat die leemte sonder klank is, verpletter. Die agentskap het boeiende klanke onthul wat uit 'n swart gat vasgevang is, wat demonstreer dat klankgolwe in hierdie verstommende kosmiese entiteite kan weerklink. Daarbenewens het wetenskaplikes die ontsagwekkende intensiteit van die Son se klankgolwe ontbloot. As hierdie golwe die ruimte sou deurkruis, sou hulle 'n verstommende 100dB genereer teen die tyd dat hulle die aarde bereik, volgens die Amerikaanse Akademie vir Oudiologie.

Deur middel van klank prikkel NASA ons verbeelding en nooi ons om die geheimenisse wat buite die grense van ons planeet lê, te begryp. Hierdie sinistere klanke bied 'n venster na die oorweldigende uitgestrektheid en enigmatiese aard van ruimte, en resoneer met beide ontsag en fassinasie.

vrae

Is daar klank in die ruimte?

In 'n tradisionele sin kan klankgolwe nie deur die vakuum van die ruimte beweeg nie. Onder sekere omstandighede kan klank egter in die ruimte manifesteer, veral in omgewings wat volop gas bevat, soos sterrestelselswerms.

Hoe word ruimteklanke vasgelê?

Ruimte-klanke word vasgelê met behulp van gespesialiseerde instrumente aan boord van ruimtetuie. Hierdie instrumente omskep ruimtedata in hoorbare klanke deur 'n proses wat sonifikasie genoem word.

Kan mense ruimteklanke hoor?

Terwyl mense nie klanke in die vakuum van die ruimte kan hoor nie weens die afwesigheid van lug, vertaal NASA hierdie klanke in frekwensies wat ons ore kan waarneem. Dit stel ons in staat om die kosmiese simfonie wat ver buite ons planeet bestaan, te verken en te waardeer.