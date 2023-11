Die buitenste ruimte onthul die geheimenisse van 'n "spookagtige kosmiese hand"

Nuut vrygestelde X-straalbeelde van NASA het 'n boeiende gesig in die buitenste ruimte onthul wat maklik met die bene van 'n "spookagtige kosmiese hand" verwar kan word. Hierdie onheilspellende beelde, vasgevang deur twee van NASA se X-straal-ruimteteleskope, beeld die oorblyfsels uit van 'n ineengestorte ster wat voortbestaan ​​deur energieke deeltjies van materie en antimaterie.

Wetenskaplikes het die struktuur geïdentifiseer as 'n merkwaardige handvormige magnetiese veld wat ongeveer 16,000 1,500 ligjare van die aarde af geleë is. Hierdie "kosmiese hand" is eintlik die oorblyfsel van 'n reuse-ster wat ongeveer XNUMX XNUMX jaar gelede sonder kernbrandstof opgeraak het. Die ster se daaropvolgende ineenstorting het gelei tot die vorming van 'n neutronster, 'n ongelooflike digte voorwerp. Die neutronster, saam met sy kragtige magnetiese velde bekend as pulsars, genereer strale materie en antimaterie wat wegbeweeg van die ster se pole, wat 'n verskynsel skep wat 'n "pulsarwindnewel" genoem word.

Hierdie spesifieke pulsarwindnewel, genaamd MSH 15-52, het 'n treffende ooreenkoms met die bene in 'n menslike hand. Dit is oorspronklik in 2001 deur NASA se Chandra X-straalsterrewag opgespoor. Nou het NASA se nuutste X-straalteleskoop, die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), 17 dae spandeer om MSH 15-52 waar te neem, wat die langste tydsduur van data versamel het. vir 'n enkele voorwerp sedert sy bekendstelling in Desember 2021.

Deur die beeldvermoë van beide teleskope te kombineer, het NASA-wetenskaplikes 'n kaart van die magnetiese veld binne die "hand" geskep. Die gelaaide deeltjies wat verantwoordelik is vir die X-straal-emissies volg die magnetiese veldlyne en vorm die algehele struktuur van die newel. Hierdie unieke kenmerk verskaf waardevolle insigte in die verspreiding en gedrag van energieke deeltjies in die omgewing van die pulsar.

Een interessante aspek van MSH 15-52 is 'n helder X-straalstraal wat van die pulsar uitgaan en na die "pols"-gebied van die newel strek. Die polarisasie van die X-strale onthul dat die magnetiese veld naby die basis van die straal onstuimig en kompleks is. Soos die straal vorder, word die magneetveldlyne egter reguit, wat 'n meer eenvormige polarisasie tot gevolg het.

Hierdie bevindinge dui daarop dat deeltjies 'n energie-hupstoot kry in onstuimige streke naby die pulsar, en dan na gebiede met 'n meer eenvormige magnetiese veld langs die pols, vingers en duim van die "kosmiese hand" beweeg. Die span wetenskaplikes wat by die studie betrokke is, het ook soortgelyke magnetiese velde in ander pulsarwindnewels, soos "Vela" en "Krab" ontdek, wat aandui dat hierdie verskynsel algemeen in hierdie tipe hemelse voorwerpe kan voorkom.

Die onthulling van sulke buitengewone kosmiese strukture dra by tot ons begrip van die meganismes agter deeltjieversnelling en die lewensiklus van materie en antimaterie rondom pulsars. Soos wetenskaplikes voortgaan om die geheimenisse wat binne die dieptes van die ruimte versteek is, te verken, bring hierdie ontdekkings ons nader aan die ontsyfering van die enigmatiese aard van die heelal.

FAQ

Wat is 'n pulsarwindnewel?

'n Pulsarwindnewel is 'n hemelse voorwerp wat geskep word deur die interaksie tussen 'n pulsar ('n hoogs gemagnetiseerde, roterende neutronster) en die omliggende interstellêre medium. Die pulsar stel strale materie en antimaterie vry, wat 'n pulsarwindnewel skep soos hulle met die omgewing in wisselwerking tree.

Hoe ver is MSH 15-52 van die aarde af?

MSH 15-52, die "spookagtige kosmiese hand"-newel, is ongeveer 16,000 XNUMX ligjare van die aarde af geleë.

Wat is die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE)?

Die Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) is NASA se nuutste X-straalteleskoop. Dit is ontwerp om die polarisasie van X-straal-emissies van verskeie kosmiese bronne te meet, wat waardevolle inligting oor die magnetiese velde in hierdie streke verskaf.

Word soortgelyke magnetiese velde in ander pulsarwindnewels gevind?

Ja, wetenskaplikes het soortgelyke magnetiese velde in ander pulsarwindnewels soos die "Vela"- en "Krab"-newels opgespoor. Hierdie ontdekking dui daarop dat hierdie magnetiese velde algemene kenmerke in hierdie tipe hemelse voorwerpe kan wees.

(Bron: NASA)