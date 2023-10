NASA onthul asteroïdemonster van OSIRIS-REx Mission

NASA het die suksesvolle aflewering van asteroïde-vuil en gruis na die aarde aangekondig deur sy OSIRIS-REx-sending. Die $1.2 miljard-sending, wat in September 2016 van stapel gestuur is, was daarop gemik om monsters van die naby-aarde asteroïde Bennu te versamel. Nadat hy sy teiken in Desember 2018 bereik het, het OSIRIS-REx 'n monster verkry deur in Oktober 2020 die materiaal van Bennu se oppervlak af te swaai en te gryp. Die ruimtetuig het toe sy reis terug na die aarde begin, wat uitgeloop het op die landing van die sonde se terugkeerkapsule in Utah op 24 September.

Die waardevolle vrag is nou by NASA se Johnson Space Centre in Houston, waar dit verwerk, saamgestel en gestoor sal word. Wetenskaplikes van regoor die wêreld sal die materiaal vir die komende jare bestudeer, in die hoop om insigte oor die vroeë dae van die sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde te ontbloot. Sommige navorsers glo dat asteroïdes soos Bennu dalk ons ​​planeet met organiese molekules gesaai het, wat noodsaaklik is vir die ontwikkeling van lewe.

NASA se OSIRIS-REx-sending het reeds 'n paar vroeë resultate opgelewer, wat tydens 'n webuitsending gedeel sal word. Navorsers sal ook 'n nader kyk na die monster gee, insluitend die hoeveelheid daarvan. Terwyl die sendingspan beraam het dat OSIRIS-REx ongeveer 8.8 onse (250 gram) Bennu-materiaal ingesamel het, sal die finale hoeveelheid tydens die webuitsending bekend gemaak word. Die ruimtetuig self sal voortgaan met sy uitgebreide sending genaamd OSIRIS-APEX, terwyl dit na 'n ander asteroïde, Apophis, reis wat in 2029 bereik sal word.

Die suksesvolle monster-terugsendingsending is 'n belangrike mylpaal vir NASA en verteenwoordig 'n groot sprong vorentoe in ons begrip van asteroïdes en hul potensiële rol in die oorsprong van lewe.

Definisies:

– OSIRIS-REx: NASA se asteroïde monster-terugsendingsending

– Bennu: Naby-aarde asteroïde, teiken van die OSIRIS-REx-sending

– Apophis: Bekende asteroïde wat OSIRIS-REx in 'n uitgebreide missie sal bestudeer

Bronne:

- NASA