NASA stel Psyche-sending uit om metaalryke asteroïde te verken

NASA het die uitstel aangekondig van sy Psyche-sending, wat daarop gemik is om die metaalryke asteroïde wat in die asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë is, te verken. Oorspronklik sou die sending op 5 Oktober gelanseer word, en sal nou op 12 Oktober opstyg. Die vertraging is om NASA se span in staat te stel om verifikasies te voltooi van die parameters wat gebruik word om die ruimtetuig se stikstofkouegas-stuwers te beheer. Hierdie stuwers is noodsaaklik vir verskeie aspekte van die missie, insluitend ruimtetuigoriëntasie en momentumbestuur.

Die parameters vir die stuwers is aangepas as gevolg van opgedateerde temperatuurvoorspellings. Dit is van kardinale belang om te verseker dat die stuwers binne gespesifiseerde temperatuurlimiete werk vir hul langtermyn funksionaliteit. Verifikasie-aktiwiteite behels die herhaling van simulasies en verfyning aanpassings soos nodig. 'n Vluggereedheidsoorsig is op 28 September gedoen om opdaterings oor die missie se status te verskaf en gereedheid vir lanseringsvoorbereidings te sertifiseer.

Die Psyche-sending bied waardevolle insigte in planetêre vorming. Nadat dit aan die aarde se swaartekrag ontsnap het, sal die ruimtetuig 'n ses jaar lange reis na die asteroïde onderneem deur sonkrag-elektriese aandrywing te gebruik. Hierdie stelsel versnel en verdryf gelaaide atome van xenongas, wat die ruimtetuig saggies voortdryf. Die asteroïde Psyche bied 'n unieke geleentheid om 'n metaalryke liggaam te verken wat 'n oorblyfsel van 'n planetesimaal se kern kan wees. Sodra die ruimtetuig Psyche bereik, sal dit ongeveer 26 maande spandeer om die asteroïde te wentel en beelde en data vir wetenskaplike ontleding te versamel.

Hierdie missie hou groot belofte in om die oorsprong en samestelling van asteroïdes en planetêre vorming te verstaan. Deur Psyche te bestudeer, hoop wetenskaplikes om die geskiedenis en samestelling van hierdie metaalryke asteroïde te ontrafel, wat waardevolle insigte in ons eie Aarde en die vorming van ander rotsagtige planete kan verskaf.

Bronne:

