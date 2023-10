Jupiter se geheimsinnige straalstroom ontdek deur NASA se James Webb-ruimteteleskoop

NASA se James Webb-ruimteteleskoop het 'n beeld van 'n voorheen onbekende kenmerk in Jupiter se atmosfeer vasgelê. Die beeld onthul 'n hoëspoed-straalstroom wat oor 3,000 XNUMX myl strek en bo die hoofwolkdekke by Jupiter se ewenaar sit.

Hoofskrywer Ricardo Hueso van die Universiteit van die Baskeland in Bilbao, Spanje, het sy verbasing oor die ontdekking uitgespreek en gesê: “Wat ons nog altyd as vaag waas in Jupiter se atmosfeer gesien het, verskyn nou as skerp kenmerke wat ons kan volg saam met die planeet se vinnige rotasie."

Die straalstroom verteenwoordig 'n dinamiese en vinnigbewegende weerstelsel op Jupiter. Hierdie bevinding werp nuwe lig op die komplekse en voortdurend ontwikkelende atmosfeer van gasreuse soos Jupiter.

Die beeld wat deur die James Webb-ruimteteleskoop vasgevang is, verskaf verstommende besonderhede van Jupiter se wolkoppe, aurorae en dowwe ringe. Dit is deel van 'n groter studie wat deur NASA gedoen is om die ingewikkelde prosesse en kenmerke van die gasreus te verstaan.

Die ontdekking van die straalstroom dra by tot ons kennis van Jupiter se atmosferiese dinamika en beklemtoon die belangrikheid van gevorderde teleskope soos die James Webb-ruimteteleskoop om die geheimenisse van ons heelal te ontrafel.

(Bron: NASA)

Definisies:

– Straalstroom: ’n Hoëspoed, smal lugstroom wat in die Aarde se atmosfeer voorkom, dikwels verantwoordelik vir weerpatrone en lugbeweging.

– Gasreus: ’n Groot planeet wat hoofsaaklik uit waterstof en helium bestaan, soos Jupiter en Saturnus.

