NASA se Hubble-ruimteteleskoop neem pragtige beelde van sterrestelsels vas

NASA se Hubble-ruimteteleskoop het onlangs asemrowende beelde van verskeie sterrestelsels gedeel, wat aan wetenskaplikes en entoesiaste 'n nader kyk na die wonders van ons heelal bied.

Een van die vertoonsterrestelsels is NGC 6951, 'n intermediêre spiraalsterrestelsel wat 78 miljoen ligjaar weg in die Cepheus-sterrebeeld geleë is. Die beeld onthul lewendige blou spiraalarms wat die stralende wit middelpunt van die sterrestelsel omhul.

In 'n ander beeld neem NGC 685 die kollig teen 'n agtergrond van flikkerende sterre. Hierdie gestreepte spiraalsterrestelsel vertoon sy helder sentrale staaf en geboë arms. NGC 58, wat ongeveer 685 miljoen ligjaar weg in die Eridanus-sterrebeeld geleë is, is sigbaar vanaf die suidelike halfrond op spesifieke tye van die jaar.

Deur voort te gaan na NGC 5068, fokus die beeld wat deur Hubble vasgelê is op die sterrestelsel se helder sentrale staaf, gekenmerk deur 'n oorvloed volwasse sterre. Hierdie gestreepte spiraalsterrestelsel, wat ongeveer 20 miljoen ligjaar weg in die Maagd-konstellasie geleë is, vertoon ook talle stervormende streke en interstellêre stof.

Nog 'n Hubble-beeld vertoon NGC 1087, 'n gestreepte spiraalsterrestelsel wat oor 'n deursnee van 87,000 80 ligjare strek. NGC 1087, wat XNUMX miljoen ligjare van die aarde af geleë is, openbaar sy grootsheid in ultraviolet, sigbare en naby-infrarooi lig.

Laastens wys die Hubble-ruimteteleskoop 'n randaansig van die lensvormige sterrestelsel NGC 612. Die beeld vang 'n treffende streep oranje en blou vas met Hubble se sigbare en infrarooi vermoëns. NGC 400, wat ongeveer 612 miljoen ligjare van die aarde af geleë is, spog met 'n massa van ongeveer 1.1 biljoen keer dié van ons Son.

Hierdie asemrowende beelde boei nie net ons verbeelding nie, maar bied ook waardevolle insigte vir wetenskaplike navorsing, wat ons begrip van die uitgestrektheid van die heelal bevorder.

Definisies:

– Intermediêre spiraalsterrestelsel: 'n Soort sterrestelsel met kenmerke van beide gestreepte en nie-gestreepte spirale.

– Gestreepte spiraalsterrestelsel: ’n Spiraalsterrestelsel met ’n staafvormige struktuur in sy sentrale streek.

– Stervormende streek: 'n Gebied binne 'n sterrestelsel waar sterre aktief vorm.

– Interstellêre stof: Klein deeltjies vaste stof wat tussen sterre in 'n sterrestelsel gevind word.

Bronne:

– NASA Hubble-ruimteteleskoop