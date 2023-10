Nuwe beeld van NASA wys ringvormige sonsverduistering oor Noord-Amerika

’n Onlangse beeld wat deur NASA vrygestel is, wys die ongelooflike oomblik toe miljoene Amerikaners op 14 Oktober ’n ringvormige sonsverduistering gesien het. Die beeld, vasgevang deur NASA se EPIC-beeldtoestel aan boord van die Deep Space Climate Observatory, wys hoe die aarde verdonker word soos die maan voor die son verbybeweeg.

'n Ringvormige sonsverduistering vind plaas wanneer die maan se skaduwee die Aarde kruis, wat 'n "ring van vuur"-effek skep vir diegene wat op die regte plek op die regte tyd is. Hierdie spesifieke verduistering was betekenisvol omdat dit die Verenigde State deurkruis het, iets wat sedert 2012 nie gebeur het nie.

Die beeld is geneem vanaf 'n punt sowat 1.5 miljoen kilometer van die aarde af, tussen die son en ons planeet. Hierdie perspektief laat die maan kleiner in die lug lyk as wat dit werklik is. Die verduisteringpad het in Oregon begin en suidoos beweeg, met sigbaarheid in Oregon, Nevada, Utah, New Mexico, Texas, dele van Kalifornië, Idaho, Colorado en Arizona.

Die volle verduisteringskaduwee het om 11:58 vm. Sentrale dagligtyd plaasgevind en kon slegs gesien word deur diegene wat behoorlike bril gebruik het. Dit is belangrik om jou oë te beskerm wanneer jy na 'n sonsverduistering kyk om skade te vermy.

Terwyl die volgende geskeduleerde ringvormige verduistering in die VSA op 21 Junie 2039 opgestel is, sal 'n totale sonsverduistering die lug van Texas tot Maine op 8 April 2024 verdonker. Hou 'n oog op hierdie verstommende hemelse gebeurtenisse!

Bronne:

– NASA se EPIESE beeldhouer aan boord van die Deep Space Climate Observatory

– National Geographic-redakteur en ruimtekenner Allie Yang

– Angelica Stabile van Fox News Digital

– Fox News-leefstyl

Let wel: URL's van bronartikels is nie ingesluit nie.