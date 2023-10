Verken die asteroïde Apophis: NASA se OSIRIS-APEX-sending

NASA en die Universiteit van Arizona het hul OSIRIS-REx-ruimtetuig herlei om die asteroïde Apophis in 'n uitgebreide sending te bestudeer. Apophis, vernoem na die Egiptiese god van die bose, het eenkeer kommer veroorsaak toe sterrekundiges ontdek het dat dit moontlik met die Aarde kan bots in 2029. Onlangse voorspellings dui egter daarop dat so 'n impak hoogs onwaarskynlik is.

Op 13 April 2029 sal Apophis op 'n kort afstand by die aarde verbygaan, sigbaar met 'n verkyker vanaf die ooste van die Atlantiese Oseaan. Deur voordeel te trek uit hierdie verbyvlug, is NASA se OSIRIS-REx-sending omskep in OSIRIS-APEX, met die fokus op die bestudering van Apophis in detail.

Die oorspronklike missie van OSIRIS-REx was om monsters van die asteroïde Bennu te versamel en na die aarde terug te keer. Met sy monsters wat veilig in NASA se Johnson Space Centre gestoor is, is die ruimtetuig nou toegerus om Apophis te wentel en nabyheidsoperasies uit te voer. Alhoewel monsterversameling nie meer moontlik is nie, is die missie daarop gemik om Apophis se topografie te bestudeer en enige potensiële veranderinge in sy trajek waar te neem wat veroorsaak word deur sy nabye benadering tot die Aarde.

Die noue benadering van 2029 sal 'n unieke geleentheid bied vir verkenning en wetenskaplike ontdekking. Die ruimtetuig se vlugdinamika-span het die presiese ligging in die aarde se swaartekragveld bepaal waar OSIRIS-APEX gemaneuver kan word om met Apophis te ontmoet. Hierdie swaartekraghulpmaneuver sal die ruimtetuig in staat stel om die asteroïde in die nabyheid te bestudeer.

Terwyl die aarde onaangeraak sal bly deur Apophis se nabye benadering, kan die getykrag van ons planeet geologiese prosesse op die asteroïde self veroorsaak, soos grondverskuiwings. Verder kan die verbyvlug Apophis se wentelbaan om die Son verander, wat veroorsaak dat dit van die Aten-groep na die Apollo-groep asteroïdes herklassifiseer word.

Samevattend, NASA se OSIRIS-APEX-sending bied 'n unieke geleentheid om die asteroïde Apophis te bestudeer tydens sy nadering in 2029. Deur sy topografie en potensiële trajekveranderinge waar te neem, hoop wetenskaplikes om nuwe insigte te kry in die aard en gedrag van naby-aarde asteroïdes.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-sending

– NASA se Sentrum vir Naby-Aarde Object Studies