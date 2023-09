Asteroïde monster suksesvol aan die aarde gelewer deur NASA Space Capsule

’n NASA-ruimtekapsule met die grootste grondmonster wat nog ooit van die oppervlak van ’n asteroïde versamel is, het suksesvol terug na die aarde gemaak. Die kapsule, deel van die OSIRIS-REx-sending, het in die Utah-woestyn gespring nadat dit uit die robotruimtetuig vrygelaat is. Dit was die derde keer dat 'n asteroïdemonster na die aarde teruggestuur is vir ontleding, met hierdie monster wat die grootste tot nog toe was.

Die monster is drie jaar gelede van Bennu, 'n klein koolstofryke asteroïde, versamel. Bennu word as 'n "naby-aarde-voorwerp" geklassifiseer as gevolg van sy nabyheid aan ons planeet. Dit is van besondere belang vir wetenskaplikes omdat die chemie en mineralogie daarvan relatief onveranderd gebly het sedert dit 4.5 miljard jaar gelede ontstaan ​​het. Die asteroïde kan organiese molekules bevat wat waardevolle insigte oor die oorsprong van lewe kan verskaf.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat in 2016 gelanseer is, het byna twee jaar in Bennu wentel voordat die monster in Oktober 2020 versamel is. Nadat die ruimtetuig in Mei 2021 van die asteroïde vertrek het, het die ruimtetuig 1.9 miljard kilometer terug na die aarde gereis. Met sy afkoms het die kapsule temperature van 2800°C bereik voordat valskerms sy spoed vertraag het, wat 'n sagte landing in die Utah-woestyn moontlik gemaak het.

Die monster, wat na raming sowat 250 gram groot is, sal in 'n "skoon kamer" by die Utah-toets- en oefenreeks ondersoek word voordat dit na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer word. Van daar af sal dit aan wetenskaplikes in laboratoriums regoor die wêreld versprei word vir verdere ontleding.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig, wat sy missie met Bennu suksesvol voltooi het, gaan nou 'n ander naby-aarde asteroïde genaamd Apophis verken.